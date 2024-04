Aliada de Bolsonaro, vice-governadora do DF é vaiada em evento e recebe apoio de Lula

A- A+

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, foi vaiada por apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e recebeu apoio do chefe do Executivo durante evento do governo em Sol Nascente, no Distrito Federal.

Leão sentou no palco ao lado de Lula durante a cerimônia de assinatura da pedra fundamental de um novo instituto federal, o Campus Sol Nascente (DF). Ela foi fortemente vaiada pelo público, que também pediu para ela se retirar do local com gritos de "fora, fora". Em gesto de apoio à vice-governadora, Lula levantou de sua cadeira e a aplaudiu de pé.

Em meio às vaias, a vice de Ibaneis Rocha iniciou o discurso reforçando a importância da democracia e do respeito.

Em 25 de fevereiro, ela se juntou a governadores e autoridades do ex-presidente no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. No mesmo dia, jantou com o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

