BRASIL Aliado de Bolsonaro abre mão da vice presidência da Câmara para ajudar a eleger Marinho no Senado Bloco de reeleição de Lira deve ser único e contar com PL de Bolsonaro e PT de Lula

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, abriu mão de indicar um nome à vice-presidência da Câmara. A cadeira cabia à legenda, que tem a maior bancada da Casa. A legenda cedeu o espaço ao Republicanos em troca do apoio da sigla à eleição de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado.

O acordo foi costurado pelos presidentes do PL, Valdemar da Costa Neto, e do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que fixará com a vice-presidência da Câmara.

– Como as chances de eleição do Marinho passaram a ser reais. Podemos ficar com a segunda vice-presidência. Abrimos mão de tudo que for necessário para o Marinho ganhar o Senado – disse o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) ao Globo.

O parlamentar é da ala "bolsonarista raiz" da legenda e foi presidente da bancada evangélica em 2022. Inicialmente ele era o indicado para ser primeiro vice da Câmara, mas aceitou o acordo feito pelo PL com Republicanos e PP.

A decisão deve ser anunciada na próxima segunda-feira, 30, após reunião comandada por Valdemar e pelo líder do PL na Câmara, Altineu Cortes (RJ). Para ajudar na negociação foi avaliada uma troca na liderança do PL na Casa. Altineu deixaria o cargo e Sóstenes seria o escolhido. No entanto, o deputado da bancada evangélica deve ficar com o cargo de segundo vice-presidente da Casa e Altineu líder por mais um ano.



O acordo para colocar o presidente do Republicanos na vice aconteceu na última quarta-feira, 25, quando o presidente do PL se reuniu com Pereira e a senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS) para fortalecer o bloco de Marinho. O senador do PL conseguiu um impulso na reta final da disputa contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Juntando os três partidos que o apoiaram formalmente, Marinho tem um bloco de 23 de senadores. Além disso, ele mira apoios de parte do União Brasil e MDB, que devem apoiar Pacheco formalmente.

Lira une PL e PT

O presidente da Câmara deve ser reeleito com ampla margem de votos na próxima quarta-feira, 1º. Para isso ele deve contar o apoio de um bloco de pelo menos 19 partidos, entre eles o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PL de Bolsonaro. Os petistas tentaram articular um bloco alternativo para isolar o PL das negociações dos cargos na Casa. No entanto, a ideia esbarrou no União Brasil, terceiro maior partido da Câmara, que está insatisfeito com a participação no governo Lula.

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), já avaliou que será difícil fazer prosperar o bloco alternativo e o mais provável é que a eleição da semana que vem conte com um grupo único de apoio a Lira. O PT indicou a deputada Maria do Rosário (RS) para Mesa, que deve ficar com a segunda-secretaria, cargo hoje já ocupado pela legenda.

Pelo acordo traçado por Lira com os partidos, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, vai permanecer na primeira-secretaria. O cargo funciona como uma espécie de prefeitura da Câmara e lida com questões administrativas da Casa. As outras duas secretarias serão divididas entre PSD e MDB.

O Republicanos também deve conseguir emplacar o deputado Jhonantan de Jesus como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Lira tem se empenhado em eleger o parlamentar para o cargo e quer marcar a eleição já para a próxima quinta-feira, 2. Soraya Santos (PL-RJ) e Fábio Ramalho (MDB-RJ) também vão concorrer, mas correm por fora.

