Aliado de Cid Gomes elege mais representantes em disputa interna e deve ser candidato do PT

O impasse interno no PT de Fortaleza ganhou um capítulo de definição no último domingo (7) quando filiados foram às urnas para eleger delegados que escolherão quem será o nome que vai disputar à prefeitura da capital cearense pelo partido. Nesta primeira etapa, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão se consolidou como favorito, ao eleger 59% do colegiado com quatro chapas em sua base de apoio. Sua principal rival, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, obteve 29% dos votos e deve ser derrotada no próximo dia 21, quando a escolha será referendada.

"A Unidade vai construir o projeto de uma Fortaleza mais igualitária, justa e sustentável para nossa população" comemorou Evandro Leitão, que foi recebido em clima de festa no diretório do partido.

Até dezembro do ano passado, Evandro Leitão era filiado ao PDT de Ciro Gomes. A sigla do ex-presidenciável e ex-governador passou por um racha no estado, cujo resultado foi o rompimento entre Ciro e o irmão Cid Gomes.

Sua migração para o PT foi costurada sob a condição de que ele seria o candidato da sigla contra o atual prefeito, o pedetista José Sarto, que é forte aliado de Ciro e alvo de críticas dos cidistas.

Por já ter ocupado o Palácio do Bispo entre 2005 e 2013, Luizianne seria a candidata natural do PT, mas foi preterida. Pesa contra a ex-prefeita o desgaste de sua imagem durante o último mandato que exerceu na capital, que terminou mal avaliado.

Nas redes sociais, neste domingo, Luizianne agradeceu os eleitores e afirmou que o processo sofreu interferências externas. "São preocupantes as influências externas que invadiram a integridade dos processos internos do PT. Nossa democracia interna sempre foi um pilar essencial para a credibilidade e representatividade do partido", escreveu.

Em contrapartida, Leitão tem o apoio das principais lideranças petistas no estado: o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães.

Entre os petistas, além de Leitão e Lins, outros três também se colocaram à disposição: o ex-deputado federal Artur Bruno e os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

Os votos das chapas

Chapa 100 - Luizianne Lins: 1.686 (29%)

Chapa 110 - Evandro Leitão: 1.442 (24,6%)

Chapa 120 - Evandro Leitão: 797 (13,63%)

Chapa 150 - Evandro Leitão: 642 (11%)

Chapa 180 - Evandro Leitão: 564 (9,77%)

Chapa 123 - Guilherme Sampaio: 572 (9,75%)

Chapa 140 - Larissa Gaspar: 110 (1,87%)

Votos em branco: 56

Votos nulos: 45

Fator Cid Gomes

A preferência por Leitão também vem da proximidade entre o presidente da Assembleia e o senador Cid Gomes, que migrou para o PSB depois da briga interna no PDT. Apesar de ter ido para o PT, Leitão seria alguém mais ligado a Cid na prefeitura, o que deixaria os dois partidos satisfeitos.

Responsável por encabeçar um grupo político que reúne mais de 50 prefeitos, dez deputados estaduais e quatro federais, Cid chegou a ficar insatisfeito com a saída precoce do aliado do PDT, sem esperar sua definição final. O movimento de Leitão foi apressado justamente para tentar se viabilizar no PT como pré-candidato.

No contexto da briga entre Cid e Ciro, há interesse entre os caciques petistas em referendar a vontade do senador, que demonstrou apoio à sigla. Nos bastidores, Cid tem ameaçado lançar a ex-governadora Izolda Cela (PSB), caso o PT não indique Evandro Leitão.

