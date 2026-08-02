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Eleições 2026 Aliado de Ciro, Ivo Gomes afirma que Cid é manipulado por Camilo Santana Ex-prefeito de Sobral critica a decisão do senador de se aliar a Elmano de Freitas no Ceará

O ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes afirmou no sábado que "está desconhecendo" o irmão Cid Gomes (PSB) após o senador anunciar que disputará a reeleição em chapa petista. Segundo Ivo, que declara apoio à Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará, Cid se "transformou em uma pessoa manipulada por Camilo (Santana)".

— Ele se transformou agora numa pessoa manipulada pelo Camilo. Não sei porque isso está acontecendo. Eu não estou conhecendo mais o Cid, sinceramente. Estou desconhecendo uma pessoa com quem eu convivi muito tempo, eu não estou conseguindo entender o que se passa na cabeça dele — disse Ivo a jornalistas evento de lançamento da candidatura de Ciro.

Ivo afirma estar "vendo que o que está movendo o Cid não é mais o bem do Ceará", mas sim derrotar Ciro.

Cid faz parte do arco de alianças do governador Elmano de Freitas (PT) — petista que tenta mais um mandato no Palácio da Abolição em oposição a Ciro. Ivo, por outro lado, já anunciou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Planalto no pleito deste ano.

Ivo afirmou que ainda não decidiu se votará em Cid ao Senado e afirmou que o senador é o principal "impeditivo" para a união dos irmãos Ferreira Gomes durante a campanha deste ano.

— Eu voto nas pessoas que eu acho que vão fazer um bom trabalho, um melhor trabalho. Então, não tem como eu não votar no Lula. E não tem, pelas mesmas razões, como eu não votar no Ciro. Eu sou brasileiro e sou cearense, quero o melhor para o meu país, quero o melhor para o meu estado.

Por outro lado, Ivo ressaltou que há "zero" chance de dar apoio aos dois candidatos ao Senado da chapa de Ciro. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) são quem estão na composição do tucano.

Em postagem no Instagram, Ivo publicou na semana passada uma imagem de Ciro e escreveu “batendo o centro”, além da frase “Lula presidente 13”.

Ivo rompeu com Elmano após o petista formar aliança com a família Rodrigues, do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, e do deputado Moses Rodrigues — rivais históricos dos Ferreira Gomes na região. Ivo classificou o movimento como uma falta de consideração e uma traição pessoal, dado o desgaste que o apoio a Elmano já havia causado na relação com seus irmãos.

Apoio ao Planalto

O posicionamento de Ivo no pleito de 2026 contrasta com o de Ciro, que é aliado do bolsonarismo no estado e afirmou avaliar apoiar as postulações de Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) ao Planalto.

Apesar da aliança estadual com o PL, o tucano descarta subir no palanque de Flávio Bolsonaro à Presidência. A postulação de Ciro, inclusive, foi pivô de um embate no partido, que posicionou publicamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Racha familiar

Cid e Ciro estão afastados há cerca de três anos, quando discordaram sobre quem deveria ser o candidato do PDT no pleito estadual de 2022. O parlamentar defendia a continuidade da então governadora Izolda Cela, que assumiu após Camilo deixar o cargo, à medida que Ciro bancou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

O objetivo de Ciro era ter um palanque no estado em sua campanha à Presidência, o que poderia ter resistências da então governadora em meio ao apoio a Lula. O PT, que defendia ter o palanque de Izolda, rompeu com o PDT após o escolhido ser Roberto Cláudio e lançou Elmano, que terminou eleito com 54,02% dos votos, contra 31,72% de Wagner e 14,14% do ex-prefeito de Fortaleza.

Um ano depois, em novembro de 2023, Cid saiu do PDT e migrou para o PSB junto a outros dois irmãos, isolando ainda mais Ciro. Junto com eles, debandaram cerca de 50 prefeitos de municípios cearenses, além de deputados estaduais e federais.

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