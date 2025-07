A- A+

Aceno Aliado de Lula, Paes diz que Brasil estaria muito melhor sob gestão de Ratinho Jr, governador do PR Prefeito do Rio fez afago a correligionário do PSD, que aspira concorrer à Presidência em 2026, durante almoço na Associação Comercial

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fez um elogio público nesta sexta-feira ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e disse que o país "estaria muito melhor" se estivesse sob a gestão do colega de partido.

A frase, dita por Paes durante um almoço na Associação Comercial do Rio (ACRJ), foi noticiada primeiramente pelo jornal "Folha de S. Paulo" e confirmada pelo Globo com pessoas que participaram do encontro.

O almoço foi organizado pela Associação Comercial para que Ratinho apresentasse indicadores de seu governo no Paraná. Paes, que havia comparecido pela manhã ao velório da cantora Preta Gil, chegou já nos momentos finais do encontro com Ratinho.

Embora seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito do Rio fez um discurso incentivando uma candidatura presidencial do governador do Paraná.

— Se o Brasil tivesse o governador Ratinho nos governando, o país estaria muito melhor — declarou Paes.

Ratinho vem se movimentando dentro do PSD, com aval do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, para montar uma candidatura à Presidência em 2026 — hipótese em que enfrentaria Lula nas urnas.

Aliados de Ratinho avaliam que a declaração de Paes, além de representar uma "gentileza" com o governador do Paraná, é também uma forma de o prefeito do Rio evitar uma associação muito estreita a Lula na campanha eleitoral do próximo ano. Paes é tido como provável candidato ao governo do Rio, estado que votou majoritariamente no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última eleição.

Uma eventual candidatura de Ratinho também pode tirar o PSD de um palanque presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso este se lance ao Palácio do Planalto com apoio de Bolsonaro. Nessa hipótese, a presença de Ratinho na corrida nacional ajudaria candidatos do PSD nos estados a evitarem tomar lado em uma polarização entre petistas e bolsonaristas.

Ratinho tem feito uma série de viagens para fora do Paraná na tentativa de se tornar mais conhecido nacionalmente. Antes da visita ao Rio, ele também percorreu nos últimos meses estados como Pará e Pernambuco.

