Aliado de primeira hora de Raquel, prefeito socialista esperava mais atenção a Carnaíba

O prefeito de Carnaíba, Berg Gomes (PSB), abriu uma dissidência no seu partido em apoio à então candidata Raquel Lyra (PSDB) no segundo turno das eleições em 2024. Foi criticado por lideranças do seu partido, mas torceu o nariz. Em Carnaíba, a tucana teve mais de oito mil votos e desbancou Marília Arraes, graças ao apoio de Berg e do ex-prefeito Anchieta Patriota.

Já se passaram dois anos e Carnaíba não está tendo uma atenção especial da governadora, segundo Berg. “Gratidão é o melhor sentimento que um político pode ter. Nós apoiamos Raquel no segundo turno, esperávamos uma retribuição, o que não houve até o momento”, queixou-se. Segundo ele, há ausência de investimentos significativos em áreas essenciais como saúde e infraestrutura.

“O município vem arcando praticamente sozinho com os custos de serviços essenciais, enquanto os pedidos enviados à Casa Civil sequer recebem resposta”, disse. Um dos pontos mais críticos apontados pelo prefeito é a situação do Hospital Municipal, que custa aproximadamente R$ 600 mil mensais para funcionar, mas recebe apenas 3% desse valor como contrapartida do Estado.

Berg disse que o hospital realiza cirurgias de baixa e média complexidade, desafogando unidades regionais, como o Hospital Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira. “Hoje, 97% dos custos são bancados com recursos próprios. É um absurdo o governo estadual não ampliar essa parceria”, criticou. Além disso, Berg lamentou a falta de apoio para a tradicional Festa dos Dantas, evento que homenageia o legado de Zé Dantas, parceiro de Luiz Gonzaga. “Nem resposta aos ofícios recebemos. No passado, tínhamos oficinas patrocinadas pelo Conservatório Pernambucano de Música, mas agora estamos esquecidos”, lembrou.

Outro problema destacado pelo gestor é a paralisação da indústria de cimento, um dos pilares da economia local. Berg revelou que a fábrica, que poderia empregar jovens formados na ETE Paulo Freire, está fechada sem qualquer perspectiva de retorno. “Essa indústria poderia absorver a mão de obra qualificada dos nossos jovens, mas, infelizmente, está parada”, lamentou. O prefeito afirmou que já buscou diálogo com instituições como a Sudene para tentar uma solução, mas até agora não teve retorno. Sobre a visita recente de Raquel Lyra ao município, Berg disse que a entrega de nove quilômetros de asfalto na estrada de Ibitiranga foi insuficiente diante das demandas de Carnaíba. “Ela inaugurou um trecho de uma obra projetada pelo governo Paulo Câmara, com recursos já empenhados. Precisamos de mais que isso”, afirmou.

Para o prefeito, a postura da governadora reflete um tratamento diferenciado aos prefeitos do PSB, prejudicando a população de Carnaíba. “Não somos escutados pela Casa Civil e nossas demandas ficam no vazio. Espero que a governadora repense sua postura e passe a tratar todos os municípios de forma igualitária, como o presidente Lula tem feito”, destacou.