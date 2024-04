Aliado de Sarney tenta captar R$ 1 milhão via Lei Rouanet para produzir filme sobre ex-presidente

A- A+

A produtora audiovisual do ex-secretário do governo do Maranhão e aliado do clã Sarney Joaquim Haickel apresentou ao Ministério da Cultura um projeto que pretende captar cerca de R$ 1 milhão para produzir uma animação e um livro em quadrinhos de 80 páginas sobre a história do ex-presidente José Sarney, que completou 94 anos na quarta-feira. A informação foi noticiada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Globo.

A Guarnicê Produções pede R$ 999.990 para a realização do projeto “José Sarney em quadrinhos”, que prevê um filme de cerca de 52 minutos sobre a trajetória do ex-presidente, definido como uma das "figuras mais complexas e influentes da história contemporânea do Brasil".

Haickel foi secretário do governo do estado durante gestões de aliados de Sarney e da filha dele, Roseana Sarney. Antes disso, ele foi deputado federal pelo MDB entre 1987 e 1991.

O projeto, que se encontra em fase de "avaliação documental", tem previsão de início em outubro deste ano e de término em maio de 2025.

"(O projeto prevê a) realização de um filme de média metragem sobre um dos grandes homens do Brasil contemporâneo: o escritor e ex-presidente da república José Sarney. A obra revela, em formato de animação 2D, a trajetória desse personagem central da política e literatura nacional, que está com mais de noventa anos em plena atividade intelectual e em permanente articulação pelo fortalecimento da democracia no país", diz a produtora no pedido.

Haickel foi procurado pelo Globo, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação da reportagem.

Festa com alta cúpula dos poderes

A celebração dos 94 anos do ex-presidente, na noite de quarta-feira, em sua mansão no Lago Sul, em Brasília, teve a presença de integrantes da cúpula dos Poderes do país e foi marcada pelas conversas ao pé de ouvido de ex-adversários e um quase encontro entre atuais desafetos, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Além do dois, estiveram na festa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o vice-presidente Geraldo Alckmin, e pelo menos nove ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e dois do Supremo Tribunal Federal.

Ex-adversário da família Sarney na política maranhense, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino também teve uma passagem rápida no evento, mas posou para fotos ao lado do ex-presidente. Outro membro da Corte a comparecer foi Cristiano Zanin.

Além de Alckmin, Haddad, Dias e Padilha, também marcaram presença na celebração de Sarney os ministros Waldez Góes (Integração Nacional), Jader Fillho (Cidades), Esther Dwek (Gestão), José Múcio (Defesa), Juscelino Filho (Comunicações) e André Fufuca (Esporte).

