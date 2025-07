Aliado oferecia emenda de deputado e pedia retorno de 15%, diz ex-prefeita

A- A+

Um aliado do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE), alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na terça-feira, é suspeito de cobrar uma taxa de 15% por emendas parlamentares indicadas pelo parlamentar para municípios. O relato foi feito à PF pela ex-prefeita de Canindé (CE) Rozário Ximenes.

Ao Globo, Ximenes confirmou a denúncia. De acordo com ela, as emendas eram oferecidas por Carlos Alberto Queiroz, conhecido como Bebeto do Choró, que foi eleito no ano passado prefeito da cidade de Choró, mas não assumiu o cargo.

— As emendas do Júnior Mano que o Bebeto oferecia, ele pedia retorno de 15%. Eu cheguei a receber emenda da saúde e a confusão começou aí, porque eu disse que não tinha condição de dar retorno.





A ex-prefeita também afirmou que havia um esquema de fraudes em licitações:

— Eles formaram um grupo de laranjas muito grande. Eu não conseguia tirar eles da prefeitura. Eles colocavam menor preço (nos pregões) e eu era obrigada a contratar por lei. Mas era tudo laranja do Bebeto e do Júnior Mano. Eles pegavam esses empresários e foram para dentro da campanha do Jardel (atual prefeito), porque eu disse que não aceitava mais fazer isso em Canindé.

Em representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), que originou a operação de terça-feira, a PF reproduziu o relato de Ximenes.

"O depoimento da ex-prefeita de Canindé, Maria do Rozário, reforça substancialmente a hipótese criminal. A testemunha declara ter sido procurado pelo 'grupo do Junior Mano e Bebeto' com proposta explícita de repasse de emenda parlamentar condicionada à devolução de 15%", diz o documento.

Em nota, Júnior Mano negou qualquer irregularidade e afirmou que no fim da investigação a "sua correção de conduta" será "reconhecida". O comunicado ainda diz que o parlamentar não tem qualquer ingerência em atos administrativos relacionados a prefeituras do Ceará.

