ELEIÇÕES 2026 Aliados atribuem recuo de Tarcísio em visitar Bolsonaro a não se comprometer com campanha de Flávio Governador cancelou encontro autorizado por Moraes após avaliação de que seria cobrado a "entrar de cabeça" na campanha do filho do ex-presidente

O recuo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), da visita que faria nesta quinta-feira (22) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como “Papudinha”, foi interpretado por aliados como uma tentativa de evitar que o encontro se transformasse em um gesto político à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto.

A justificativa formal apresentada pelo entorno do governador foram compromissos em São Paulo.

Apesar de Tarcísio já ter declarado apoio a Flávio, a avaliação no entorno do governador é que, após a repercussão da declaração do senador ao GLOBO sobre o teor da conversa prevista com Bolsonaro, a visita deixaria de ser apenas um gesto de solidariedade e passaria a ser lida como um compromisso público mais explícito com a estratégia eleitoral do clã — com potencial de ampliar cobranças para que Tarcísio “entre de cabeça” na campanha do senador.

Na quarta-feira, o senador afirmou que seu pai diria ao governador que seu foco deveria ser a reeleição em São Paulo:

"Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele", afirmou Flávio.

A leitura no entorno do governador é que a declaração o colocou em uma posição que ele tenta evitar neste momento: o de ser tratado como peça subordinada a uma estratégia definida pelo clã Bolsonaro, num cenário em que Tarcísio busca preservar margem de manobra para decidir mais adiante seu papel em 2026.

O cancelamento foi visto com estranhamento por aliados. O líder de um grande partido do Centrão disse ter achado “estranha” a opção do governador, percepção que também chegou ao entorno de Flávio.

Segundo um interlocutor bem próximo do senador e pré-candidato ao Planalto — e que trabalhou na campanha de Tarcísio em 2022 — o governador se sentiu pressionado a dar um apoio mais explícito ao filho de Jair Bolsonaro e sabia que seria cobrado pelo ex-presidente, na visita de quinta-feira, a “entrar de cabeça” na campanha do senador.

Segundo interlocutores, Tarcísio não gosta de ser pressionado e, por isso, optou por recuar. Aliados de Flávio dizem agora que vão aguardar para saber se haverá um novo pedido de visita ao ex-presidente.

De acordo com aliados, a orientação do governador é não fechar portas nem assumir compromissos adicionais agora. A estratégia é empurrar para abril qualquer definição mais clara sobre o grau de engajamento na eleição presidencial, sob o argumento de que, com Bolsonaro preso e o bolsonarismo em reacomodação, qualquer gesto pode virar “carimbo” de alinhamento.

O recuo tem peso adicional porque o próprio Tarcísio havia verbalizado que faria a visita após autorização do STF. Na quarta-feira, ele afirmou:

"Está prevista para quinta-feira essa visita. Eu fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, sobretudo um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou manifestar a minha solidariedade, o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele sempre vai poder contar comigo".

A visita havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e seria o primeiro encontro entre os dois após a prisão do ex-presidente, no fim de novembro — e também a primeira conversa desde que Bolsonaro indicou Flávio como pré-candidato ao Planalto, em dezembro. A solicitação havia sido apresentada pela defesa do ex-presidente.

A crise interna do bolsonarismo se aprofundou nas últimas semanas com a atuação de Michelle Bolsonaro no STF em torno do pedido de prisão domiciliar por questões de saúde. A ex-primeira-dama passou a ser tratada por interlocutores como uma espécie de ponte “institucional” do grupo com ministros da Corte, numa operação descrita com “camadas”: melhorar condições, ampliar acesso e insistir no desfecho humanitário.

A presença de Tarcísio nesse circuito, por sua vez, virou um elemento de disputa: bolsonaristas passaram a interpretar os gestos do governador como forma de preservar vínculo com Bolsonaro e manter canal direto com o núcleo que hoje influencia decisões — ao mesmo tempo em que a ala de Flávio tenta blindar a indicação do senador e evitar que o governador seja naturalizado como nome presidencial “viável” da direita.

Interlocutores afirmam que a declaração de Flávio, ao antecipar o teor do encontro e descartar a hipótese presidencial, acabou criando para Tarcísio um custo político imediato: se fosse à Papudinha, seria “enquadrado” pelo clã; se contestasse publicamente a versão, entraria em atrito direto com o núcleo bolsonarista. O cancelamento, dizem aliados, foi o caminho para sair da armadilha e adiar, ao menos por ora, uma adesão mais explícita à estratégia eleitoral do grupo.

