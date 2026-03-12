A- A+

PODERES Aliados de Alcolumbre esperam que encontro com Lula ocorra nesta quinta e distensione relação Interlocutores dizem que os dois podem se reunir hoje no Alvorada; expectativa é tratar sobre a indicação de Jorge Messias ao STF, estacionada há quatro meses

Interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmam que há expectativa de que o senador se reúna nesta quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro que deve ocorrer no Palácio da Alvorada.

Nos bastidores, aliados dos dois lados tratam a conversa como uma tentativa de distensionar a relação entre o Palácio do Planalto e o comando do Senado.

Questionado nesta quarta-feira se iria encontrar o presidente no dia seguinte, Alcolumbre não confirmou.

"É muita informação desencontrada. O dia que eu tiver uma informação importante para dar, eu vou dar", disse.

Segundo parlamentares próximos a Alcolumbre, a reunião deve servir para reorganizar o canal de diálogo entre o governo e a Casa após meses de ruído político. Um dos temas centrais esperados para a conversa é a indicação para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula trabalha com o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, mas a sabatina e a votação dependem do Senado, presidido por Alcolumbre.

Até hoje, passados quatro meses desde que Lula anunciou a intenção de indicar Messias, o presidente ainda não enviou ao Congresso a mensagem oficial com a formalização do nome, demora que também tem gerado incômodo na cúpula do Congresso.

A indicação é apontada por aliados como um dos fatores que vem tensionando a relação entre os dois. Nos bastidores, Alcolumbre defendia que o escolhido para a vaga fosse o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a preferência do Planalto por Messias acabou ampliando o desgaste político entre o senador e o governo.

Apesar do clima de tensão recente, Lula e Alcolumbre chegaram a se reunir pessoalmente antes do Natal, em encontro reservado. Desde então, porém, não houve novas conversas presenciais. Os dois chegaram a conversar por telefone nos últimos dias.

A postura de Lula com Alcolumbre contrasta com a estratégia adotada pelo presidente na relação com a Câmara. Em fevereiro, Lula se reuniu com deputados da base aliada e com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um jantar na Granja do Torto. Um encontro semelhante com Alcolumbre, porém, ainda não ocorreu neste ano, em meio à indisposição do senador com o Planalto.

Aliados avaliam que a conversa prevista para hoje pode funcionar como um gesto de reaproximação institucional e abrir caminho para uma coordenação mais direta da agenda legislativa entre o Planalto e o Senado nos próximos meses.

