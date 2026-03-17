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EX-PRESIDENTE Aliados de Bolsonaro buscam ministros do STF para pedir prisão domiciliar ao ex-presidente Movimentação ocorre após nova internação com quadro de pneumonia

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a fazer contatos com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos três dias em uma tentativa de sensibilizar integrantes da Corte a conceder prisão domiciliar ao ex-mandatário, que está internado em Brasília após ser diagnosticado com uma pneumonia.

A articulação ocorre enquanto Bolsonaro permanece hospitalizado no DF Star, depois de ter passado mal na última sexta-feira no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre prisão.

Segundo relatos de interlocutores do ex-presidente, parlamentares e aliados políticos entraram em contato com integrantes do tribunal para relatar o quadro de saúde e argumentar que a condição clínica justificaria a concessão da domiciliar. Entre os nomes citados nas articulações estão o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Nos bastidores, aliados reconhecem que a decisão sobre eventual domiciliar caberá ao ministro Alexandre de Moraes , relator do caso no Supremo. Interlocutores do ex-presidente também buscaram contato com outros integrantes da Corte em uma tentativa de ampliar o diálogo no tribunal sobre o quadro de saúde de Bolsonaro, à exemplo de Gilmar Mendes . Reservadamente, aliados confirmam ter feito contato com ministros para tratar do assunto.

A estratégia, segundo pessoas envolvidas nas conversas, é apresentar o agravamento do quadro de saúde como elemento que poderia justificar uma revisão das condições de cumprimento da prisão. Procurados, os ministros preferiram não se manifestar.

O argumento levado aos ministros é que Bolsonaro desenvolveu pneumonia enquanto estava detido na unidade militar e que o episódio evidenciaria a necessidade de um acompanhamento médico contínuo.

Interlocutores afirmam que o objetivo das conversas é “sensibilizar” integrantes da Corte diante do estado de saúde do ex-presidente. Em contrapartida, fontes do STF veem espaço para a concessão da medida, mas alertam que o episódio também pode ser interpretado como um indicativo de que houve atendimento adequado na Papudinha, já que o ex-presidente foi prontamente conduzido ao hospital.

A movimentação ocorre em paralelo à estratégia da defesa do ex-presidente de voltar a pedir formalmente a prisão domiciliar. Após visitar o pai no Hospital DF Star, em Brasília, no último fim de semana, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que os advogados devem apresentar um novo pedido de domiciliar de caráter humanitário diante da nova internação. Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia e chegou a permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo Flávio, o episódio reforçaria a necessidade de acompanhamento constante do ex-presidente.

— Isso reforça a importância de ele ter acompanhamento permanente, seja de familiares ou de profissionais de saúde, 24 horas por dia. Isso é possível em casa — afirmou o senador após visitar o pai no hospital.

Bolsonaro foi levado ao hospital após apresentar febre, vômitos e queda na saturação de oxigênio durante a madrugada. De acordo com a equipe médica, o ex-presidente apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas e foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade semi-intensiva.

Apesar da melhora, aliados passaram a usar o episódio como argumento para defender a concessão da domiciliar. Parlamentares próximos ao ex-presidente afirmam que a pressão política deve continuar nos próximos dias, enquanto a defesa avalia eventuais medidas judiciais relacionadas ao quadro de saúde.

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