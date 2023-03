A- A+

Caso das Joias Aliados de Bolsonaro que tentaram retirar joias milionárias depõem nesta quinta-feira (9) na PF Câmaras de segurança registraram tentativas frustradas do ex-ministro Bento Albuquerque e do ex-assessor Marcos Soeiro, mas a Polícia Federal quer ouvi-los

O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e o ex-assessor Marcos André dos Santos Soeiro irão prestar depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (9). Os dois foram intimados a depor sobre o caso das joias milionárias que, segundo Bento Albuquerque, eram um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A informação é do g1.

André Soeiro tentou, em outubro de 2021, de forma ilegal, entrar no Brasil com as joias – avaliadas em R$ 16,5 milhões – sem declará-las à Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Durante a inspeção, auditores da Receita encontraram os itens dentro da estátua de um cavalo, que estava com as patas quebradas, dentro da bagagem do então assessor.

Na hora, Soeiro disse que as joias seriam para Bento Albuquerque e depois alterou a versão, afirmando que eram para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia sido representado pelo ex-ministro em viagem à Arábia Saudita.

Soeiro, pressionado, acionou Bento Albuquerque, que foi até o aeroporto. Auditores explicaram ao ministro que as joias foram retidas por falta de declaração. Os agentes disseram ainda que as caixas poderiam ser liberadas posteriormente, sem o pagamento de impostos, caso fossem declaradas como um presente para o Estado Brasileiro.

Depois que os auditores explicaram o procedimento legal para a liberação das joias, Albuquerque comentou que nunca tinha recebido um presente "tão grande". Na sequência, afirmou que as joias eram para Michelle Bolsonaro.

As imagens e diálogos estão registrados pelas câmaras de monitoramento foram obtidos com exclusividade pela GloboNews.

No fim do ano passado, um enviado do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, voltou ao aeroporto para tentar reaver as joias, mas não conseguiu. A terceira tentativa também foi registrada em vídeo.

