Aliados de Flávio repetem estratégia de Bolsonaro e mobilizam recepção de apoiadores em aeroportos

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Após a crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, aliados de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passaram a investir em uma das marcas políticas associadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro: as recepções de apoiadores em aeroportos. A estratégia ganhou força após a viagem do senador aos Estados Unidos, onde se reuniu com Donald Trump, e busca produzir demonstrações públicas de apoio num momento em que a pré-campanha tenta recuperar protagonismo e afastar o foco dos desgastes provocados pelo caso Banco Master.



O movimento começou na quinta-feira, quando Flávio desembarcou em Brasília após viajar a Washington. Ele foi recebido por apoiadores e parlamentares do PL e passou alguns minutos tirando selfies e cumprimento as pessoas na área de desembarque do terminal.



Nesta sexta-feira, aliados voltaram a convocar simpatizantes para acompanhar sua chegada a Curitiba, onde o senador participa de um evento ao lado de Sergio Moro (PL-PR) e Deltan Dallagnol. A agenda foi desenhada para reforçar o discurso de combate à corrupção, outra frente que o entorno do senador passou a explorar após o agravamento da crise.



A estratégia remete diretamente ao modelo consolidado por Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018. Ao longo dos últimos anos, o ex-presidente transformou desembarques em aeroportos em eventos políticos frequentes, cercado por apoiadores, bandeiras, palavras de ordem e transmissões ao vivo.





No PL, a iniciativa é vista como parte do esforço para recolocar Flávio na ofensiva política. A avaliação de aliados é que, depois de um período em que o senador ficou associado às revelações sobre sua relação com Vorcaro, tornou-se necessário voltar a exibir sinais de mobilização da base bolsonarista.



Interlocutores do senador afirmam que as recepções ajudam a transmitir a ideia de que Flávio mantém conexão com o eleitorado mais fiel de Bolsonaro e continua capaz de mobilizar apoiadores pelo país. Na avaliação desse grupo, o impacto das imagens vai além do número de pessoas presentes e funciona como uma demonstração visual de força num momento em que adversários e setores da própria direita passaram a questionar a viabilidade de sua candidatura presidencial.



A recepção em Brasília reuniu apoiadores, bandeiras do Brasil e parlamentares aliados. Participaram do desembarque os senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Wilder Morais (PL-GO), além dos deputados federais Coronel Chrisóstomo (PL-RO), Domingos Sávio (PL-MG) e Hélio Lopes (PL-RJ). Vídeos divulgados por aliados mostram apoiadores gritando “Flávio presidente” e disputando espaço para fotos com o senador.



Já em Curitiba, lideranças bolsonaristas convocaram apoiadores para acompanhar a chegada do senador ao aeroporto na tarde desta sexta-feira. Convites circularam em grupos de WhatsApp e redes sociais ligadas ao PL e ao bolsonarismo local.



A escolha da capital paranaense também tem significado político para a estratégia do senador. Além de ser um dos principais redutos eleitorais do bolsonarismo fora do eixo Rio-São Paulo, Curitiba abriga símbolos da Operação Lava Jato que o entorno de Flávio passou a explorar nas últimas semanas. Ao dividir o palco com Moro e Deltan, o senador tenta reforçar uma agenda de combate à corrupção justamente no momento em que aliados avaliam ser necessário neutralizar os efeitos políticos da associação de seu nome ao caso Vorcaro.

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