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LULA 4 Aliados de Lula: Camilo é favorito à Casa Civil após missões e contato constante com presidente Escolha para o posto é vista com expectativa no PT por vantagem em disputa por sucessão em 2030

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que movimentos feitos pelo petista nos últimos dias indicam que o senador Camilo Santana (PT-CE) se consolidou como o principal nome cotado para assumir a Casa Civil no novo governo. Um dos principais exemplos que, segundo esses interlotores, apontam para a preferência do presidente se deu com um pedido para que Camilo apresente uma lista de entrega de grandes projetos que podem ser as marcas da gestão nos próximos quatro anos.

A escolha do ministro da Casa Civil tem sido acompanhada com expectativa dentro do PT, pois a avaliação é que o nome que assumir a cadeira larga na frente na disputa para ser o sucessor de Lula em 2030.

Com gabinete no Palácio do Planalto, a Casa Civil, pasta mais importante da gestão, tem a função de fazer a coordenação dos demais ministérios e serve como filtro de demandas que chegam ao presidente.

A missão de listar os projetos para o próximo governo foi passada ao senador pelo presidente antes da sua viagem para a Turquia, Filipinas e Espanha ao longo da semana passada. Camilo apresentaria para Lula o relatório na reunião que aconteceu na noite de terça-feira no Palácio da Alvorada e teve também as presenças do senador eleito Rui Costa (PT-BA), do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) e do presidente do PT, Edinho Silva.

Aliados dizem ainda que, desde a vitória no segundo turno, Lula tem demandado Camilo constantemente, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, outro nome citado para a Casa Civil, está mais distante. Ele chegou a participar de uma reunião com economistas na semana passada, mas ficou fora do encontro desta terça-feira, quando o presidente iria iniciar as discussões sobre a formação do novo governo.

Além disso, Camilo adotou desde o fim segundo turno uma postura discreta, evitando entrevistas e limitando a sua atuação ao papel de senador. Pessoas próximas dizem que Lula não gosta de postulantes a ministro que se movimentam para obter o posto.

O senador cearense, que foi duas vezes governador de seu estado e esteve à frente do Ministério da Educação até abril, começou a se cacifar para a Casa Civil ao se integrar à coordenação da campanha presidencial no segundo turno, depois de Flávio Bolsonaro (PL) ter terminado a fase inicial da eleição à frente.

Na avaliação de lideranças petistas, Camilo e o governador do Piauí, Rafael Fonteles, conseguiram dar uma outra dinâmica para a campanha, que conseguiu pautar o debate eleitoral e não apenas a responder aos ataques do adversário, como ocorreu ao longo do primeiro turno.

A expectativa é que Lula comece a anunciar os primeiros ministros de seu novo governo antes do fim do mês. Além da Casa Civil, a primeira leva de indicados deve incluir também a definição de quem comandará o Ministério da Fazenda. Para esse posto, são citados Fonteles, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o atual ministro Dario Durigan.

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