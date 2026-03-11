A- A+

BRASIL Aliados de Lula tentam conter desgaste com Lulinha Estratégia vem sendo adotada por integrantes do governo, petistas e demais aliados para blindar presidente

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciaram uma estratégia para conter os danos do desgaste gerado pelo filho Fabio Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, a respeito das suspeitas de envolvimento com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.



O lobista é um dos principais investigados no esquema de descontos indevidos em aposentadorias. A linha política adotada com aval do governo é comparar a conduta de Lula ao ter o primogênito investigado, ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo da apuração das rachadinhas. A diretriz vem sendo adotada por integrantes do governo, petistas e demais aliados.

Um dos vídeos, feito pelo Prerrogativas, grupo de juristas próximos a Lula, abre com o questionamento: “Sabe qual a diferença entre o líder de um país e o líder de uma quadrilha?” A gravação de um minuto e meio mescla recortes de cenas de Lula e Bolsonaro tratando de investigações da Polícia Federal dos seus respectivos filhos:

— Ninguém ficará livre, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado — diz Lula em um trecho — Olhei no olho do meu filho e falei: só você sabe a verdade, se você tiver alguma coisa, vá pagar o preço de ter alguma coisa, se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade — afirma o presidente em outro recorte.

Já o trecho sobre Bolsonaro lembra da reunião ministerial de abril de 2020 em que o ex-presidente afirmou que não ia "esperar foder" toda sua família para trocar a chefia de cargos estratégicos da Polícia Federal. O vídeo integrou o inquérito que investigou suposta interferência de Bolsonaro na PF.





— Não vou esperar foder minha família toda de sacanagens ou amigos meus, porque não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, se não puder trocar o chefe, troca o ministro.

O avanço das investigações tem preocupado o Palácio do Planalto, que calcula eventuais danos eleitorais à imagem de Lula. A apuração de suspeitas de ligações do Lulinha com personagens das fraudes no INSS é a principal aposta da oposição para desgastar o presidente.

Documentos em análise pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS mostram que Lulinha movimentou R$ 19,5 milhões em quatro anos em uma conta. Nos registros, constam três transferências feitas por Lula, somando R$ 721,3 mil. A defesa do filho do presidente nega qualquer irregularidade.

Para enfrentar a artilharia bolsonarista, aliados de Lula têm usado discurso de “transparência total” quanto às contas de Lulinha e comparado com as mudanças feitas por Bolsonaro na PF: com a troca de diretores e o constrangimento ao então ministro da Justiça Sérgio Moro.

Integrante do grupo de defesa de Fábio Luís, o advogado Marco Aurélio de Carvalho afirma que o filho do presidente ofereceu mostrar suas contas antes mesmo do pedido de quebra de sigilo do INSS e aponta que sua movimentação financeira não tem qualquer relação com a fraude no instituto.

— Se Lulinha foi um problema, ele deixou de ser e passou a ser um ativo. Vamos explicar absolutamente tudo, inclusive por orientação do presidente Lula, que confia no seu filho e na inocência dele. Vamos dirimir qualquer dúvida. Lula só quer que o filho se explique — afirma Marco Aurélio de Carvalho.

O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, vocalizou em público a estratégia na última quinta-feira durante evento em Teresina (PI):

—Sabe qual a diferença do Lula para o antecessor que hoje está preso na Papuda? Quando o filho do Lula foi citado em uma investigação, o presidente chegou e disse: “investiga”. Quando o filho do Bolsonaro, que agora é candidato a presidente, quando estava sendo investigado com associação com a milícia e rachadinha, disse que ia trocar o diretor da PF e se preciso até o ministro (da Justiça).

