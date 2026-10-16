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Eleições 2026 Aliados de Lula vão ao TRE-PE e cobram ações contra a abstenção no segundo turno Grupo se reuniu com representantes da Justiça Eleitoral para discutir medidas de combate à abstenção

Parlamentares e representantes de partidos aliados do presidente Lula (PT) estiveram na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), nesta sexta-feira (16), para apresentar sua preocupação com a abstenção no segundo turno das eleições, marcado para o dia 25 de outubro. O encontro tratou de medidas para garantir o acesso dos eleitores às urnas em todo o estado.

O grupo, que contou com a presença do senador Humberto Costa (PT), um dos coordenadores gerais da campanha de Lula em Pernambuco, foi recebido pelo presidente do TRE-PE, desembargador Erik Simões.

Também participaram da reunião as deputadas estaduais Dani Portela (PT) e Rosa Amorim (PT), o deputado federal Pedro Campos (PSB), a deputada federal eleita Liana Cirne (PT), os deputados estaduais eleitos Breno Araújo (PT) e Ivete Caetano (PT), a presidente estadual do PCdoB, Thiara Milhomem, o presidente estadual do PSOL, Samuel Herculano, além de Aldemar Santos (PDT), Cláudio Carraly (Cidadania) e Alice Gabino (Rede).

Na reunião, os aliados pediram um esforço da Justiça Eleitoral para que cartórios e juízes eleitorais assegurem o transporte dos eleitores de todo o estado e fiscalizem a oferta do transporte público gratuito no dia da votação, por considerarem a dificuldade de deslocamento um dos fatores que mais afastam a população das seções eleitorais.

A zona rural foi apontada como a principal preocupação, já que as distâncias até os locais de votação costumam ser maiores e as opções de transporte, mais escassas. A Região Metropolitana do Recife também entrou na pauta, sobretudo o transporte intermunicipal, usado por muitos eleitores que votam em cidades diferentes daquela onde moram.

Os parlamentares defenderam uma atuação firme para que seja cumprida a Resolução TSE nº 23.751/2026. A norma determina que o poder público garanta transporte coletivo urbano e intermunicipal gratuito nos dias de votação, com frequência compatível com a praticada em dias úteis, evitando a redução habitual da frota aos domingos.

Para os representantes dos partidos, assegurar o deslocamento gratuito é uma questão de garantia do direito ao voto, para que nenhum eleitor deixe de comparecer às urnas por falta de efetivo logístico na operação ou por falta de dinheiro para a passagem.

Ao fim da reunião, o grupo afirmou sair com a convicção de que o TRE-PE fará um esforço importante para reduzir a abstenção em todo o estado. Na avaliação dos aliados, uma maior participação do eleitorado fortalece a democracia e tende a ampliar a votação do presidente Lula em Pernambuco.

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