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FAMÍLIA BOLSONARO Aliados de Michelle dizem que ex-primeira-dama gostou de vídeo de Flávio Senador pediu desculpas à madrasta e a convidou para participar de sua campanha

Aliados de Michelle Bolsonaro afirmam que a ex-primeira-dama recebeu de forma positiva o vídeo divulgado nesta quinta-feira pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no qual ele faz um pedido público de desculpas e a convida para participar da campanha presidencial. Segundo interlocutores, Michelle considerou o gesto "bonito" e deverá responder ao enteado nas próximas horas. A avaliação predominante em seu entorno é que a gravação abre caminho para encerrar o racha que afastou a ex-primeira-dama da candidatura do senador.

Interlocutores da ex-primeira-dama avaliam que o conjunto das declarações atende às principais reivindicações apresentadas por Michelle desde o início da crise: o reconhecimento de sua importância política, um pedido público de desculpas e um convite explícito para voltar a participar da campanha.

Nos bastidores, dirigentes do PL também interpretaram o vídeo como o movimento que faltava para destravar a reaproximação. Desde que a crise ganhou dimensão pública, aliados de Michelle sustentavam que ela só se engajaria na campanha depois que Flávio reconhecesse publicamente os excessos cometidos durante o conflito e fizesse um pedido de desculpas. A expectativa é que os dois dividam palanque na convenção do Distrito Federal, no próximo dia 5.



Na gravação, o senador admite que errou ao longo da crise.

— O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto.

Além do pedido de desculpas, Flávio faz uma série de acenos à ex-primeira-dama. Ele afirma que "o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT", pede que aliados "entrem em campo" para ajudá-lo a vencer a eleição e, em seguida, dedica boa parte do vídeo a reconhecer a importância política de Michelle dentro do bolsonarismo.

— Então eu quero, mais uma vez, me dirigir à Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher. Percorreu o Brasil inteiro por uma causa, inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública.



O senador também destaca a atuação da ex-primeira-dama junto às pessoas com doenças raras e à comunidade surda e afirma que ela exerce um papel central nos cuidados com Jair Bolsonaro desde que o ex-presidente passou a cumprir prisão domiciliar.



— Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que, até hoje, até nós, os filhos, estamos proibidos de ver o próprio pai. Isso aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso.



Na parte final do vídeo, Flávio procura encerrar o conflito ao afirmar que "nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai", pede que a militância "olhe para frente" e defende que o grupo deixe as divergências de lado porque "o momento exige união". Em seguida, renova o convite para que Michelle participe da campanha.



— Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho a convicção de que a gente compartilha do mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas.

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