Minas Gerais Aliados de Pacheco contam com o apoio de Lula para eleição ao governo de MG Parlamentares citam aproximação do presidente do Senado com o PT

Aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), avaliam que a provável candidatura dele ao governo de Minas Gerais deve ter apoio do presidente Lula e do PT. As próximas eleições aos governos dos estados serão em 2026, mas as articulações para as candidaturas já começaram.

Pacheco tem sido cotado como potencial candidato ao governo de Minas pelo seu partido, que é da base do governo Lula. No entanto, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) também quer se cacifar para disputar novamente o governo do estado. Ele foi derrotado em 2022 por Romeu Zema (Novo).

De acordo com senadores próximos ao presidente do Senado, Pacheco tem se encontrado com a bancada do PT no estado, numa investida de aproximação prévia com o partido de Lula.

Pacheco também conta com o ativo de estar mais próximo de Lula, já que mantém diálogo constante por ser presidente do Senado, dizem aliados. Eles avaliam ainda que o apoio de Lula a Pacheco poderá ser uma recompensa pelo PSD em Minas Gerais garantir apoio a uma eventual reeleição do presidente em 2026.

8 de janeiro

Lula convidou o presidente do Senado para participar de solenidades em lembrança e repúdio ao 8 de janeiro. Pessoas próximas a Pacheco afirmam que o presidente da República ligou algumas vezes insistindo na presença do senador, que tinha uma viagem marcada aos Estado Unidos na mesma época. O presidente do Senado achou melhor desmarcar e agradar Lula.

