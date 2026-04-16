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ESTADOS UNIDOS Aliados de Ramagem atribuem libertação de ex-deputado nos EUA a integrantes do governo Trump Ex-deputado federal foi preso na última segunda-feira

Os aliados de Alexandre Ramagem atribuíram na quarta-feira a libertação do ex-deputado a integrantes do governo americano e ao próprio presidente Donald Trump. O nome dele foi removido da lista do serviço de imigração americano com o processo que o levou a sair da custódio do ICE, órgão federal responsável pelo controle de estrangeiros em situação ilegal.

Ramagem foi solto dois dias após ter sido detido por autoridades de imigração, segundo relatos de interlocutores da Polícia Federal (PF) e aliados do bolsonarista.

Ramagem havia sido preso na segunda-feira por agentes do ICE, na Flórida, o que foi seguido por anúncio da PF de cooperação no caso.

Ele é considerado foragido no Brasil desde que deixou o país após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista.

Nas redes sociais, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro comemorou a libertação e agradeceu a Trump e ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.





"RAMAGEM ESTÁ LIVRE E DE VOLTA PARA CASA! Meu mais profundo agradecimento vai a Donald Trump e Marco Rubio pela sensibilidade e atenção em tratar o caso deste verdadeiro herói nacional, que, mesmo sob perseguição, nunca vacilou. Alexandre Ramagem merece asilo na terra da liberdade, ao lado de sua corajosa esposa — incansável na luta por sua liberdade — e suas belas filhas".





Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo em entrevista a podcast — Foto: Reprodução/Redes sociais

Antes de ser preso, Ramagem havia requisitado um pedido de asilo nos Estados Unidos. Segundo o influenciador Paulo Figueiredo, que diz ter auxiliado o ex-parlamentar, não houve necessidade de pagamento de fiança. Ele também fez um agradecimento a Trump e "a todos da administração".

— Ramagem não precisou pagar fiança. Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente. EUA são Império das Leis e não a várzea que se tornou o Xandaquistão. Ele não responderá a nenhum processo criminal — disse o influenciador.

Casada com Ramagem, a procuradora do estado de Roraima Rebeca Ramagem publicou um vídeo no qual se manifesta pela primeira vez sobre a prisão do marido.

Na publicação, ela afirma que "foram dias duros, de dor, de injustiça" e voltou a se queixar de "perseguição".

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