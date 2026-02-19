A- A+

ELEIÇÕES 2026 Aliados dizem que Bolsonaro indicou Carol De Toni e Carlos Bolsonaro como candidatos ao Senado em SC Definição contriaria articulação política de grupo do governador Jorginho Mello, que negocia espaço para Esperidião Amin (PP) em sua chapa

Aliados que estiveram com o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão nos últimos dias afirmaram que ele defendeu que o PL lance a defederal federal Carol De Toni (SC) e do ex-vereador Carlos Bolsonaro, seu filho, como candidatos ao Senado em Santa Catarina.

A orientação contraria a articulação política conduzida no estado pelo governador Jorginho Mello (PL) e da cúpula da sigla, que busca manter aberta a definição das vagas majoritárias para acomodar alianças locais.

Parlamentares e dirigentes partidários afirmam que Bolsonaro passou a tratar o cenário catarinense como praticamente encaminhado dentro do núcleo bolsonarista. A avaliação transmitida por ele, segundo esses aliados, é que De Toni e Carlos representariam diretamente o grupo político mais próximo da família na disputa ao Senado.

"Santa Catarina está resolvida: Carol de Toni e Carlos Bolsonaro. Por maior que seja o carinho dele pelo senador Esperidião Amin, o entendimento é esse", afirmou o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), que esteve com Bolsonaro na quarta-feira.

A sinalização ocorre em meio a uma crise interna no PL catarinense envolvendo o futuro político de Carol De Toni. Sem garantia de espaço na chapa ao Senado, a deputada comunicou a dirigentes da legenda que poderia deixar o partido para viabilizar a candidatura em outra sigla — movimento que ainda não foi formalizado, mas que abriu negociações com ao menos seis partidos, entre eles Novo, PSD, MDB, Podemos e Avante.

Segundo interlocutores, De Toni chegou a cobrar uma manifestação direta de Bolsonaro assegurando apoio ao seu projeto eleitoral diante da resistência do grupo político ligado a Jorginho Mello.

O governador trabalha para preservar a segunda vaga ao Senado como instrumento de composição política no estado, o que levou aliados locais a sinalizarem que a deputada poderia ser preterida.

Apesar do impasse regional, a parlamentar mantém interlocução próxima com a família Bolsonaro e segue contando com apoio político da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo aliados. Nos bastidores do PL, a leitura é que as manifestações do ex-presidente funcionam também como tentativa de frear sua saída da legenda.

Aliados de Bolsonaro avaliam que Jorginho Mello atravessa um momento de boa aprovação no estado, o que, na visão desse grupo, diminui a necessidade de usar a vaga ao Senado como instrumento de composição partidária e abre a possibilidade para uma chapa pura.

Paralelamente, o senador Esperidião Amin (PP), que trabalha pela recondução ao cargo, tem sinalizado que pretende disputar a reeleição independentemente das definições do PL.

