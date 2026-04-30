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Senado Aliados: Lula não deve reagir à derrota no Senado com demissão de ministros indicados por Alcolumbre Um dos argumentos é que presidente não pretende 'passar recibo' e enfrentar presidente do Senado em um primeiro momento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve demitir os ministros de Integração Nacional, Waldez Góes, e das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, como forma de retaliação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a derrota histórica na reprovação do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

As primeiras avaliações feitas após a rejeição de Messias indicam que Lula não atuará para desafiar Davi Alcolumbre e nem pedirá os dois cargos de primeiro escalão indicados pelo senador.

Governador do Amapá por quatro mandatos, Góes chegou pelas mãos de Alcolumbre ao ministério que tem alta capilaridade de obras pelo país e controla a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que é conhecida como "estatal do Centrão". Na substituição de Juscelino Filho, Alcolumbre também foi peça fundamental para indicar Siqueira Filho para assumir o Ministério das Comunicações.

O entorno presidencial pondera que Lula gosta dos dois ministros e considera que eles têm feito entregas, além de cultivarem bom trânsito na Casa Civil. Outro argumento é que Lula não pretende "passar recibo" e enfrentar Alcolumbre nesse primeiro momento.

No dia seguinte à maior derrota sofrida pelo governo no Congresso durante o terceiro mandato do petista, a tese mais predominante no círculo mais próximo a Lula é que o presidente deixará a poeira baixar antes de ter qualquer reação a respeito do revés na votação de Messias.

O advogado-geral da União recebeu 34 votos favoráveis, sete a menos que o necessário, e 42 contrários. Foi a primeira vez em 132 anos de aprovações sucessivas que o Senado rejeitou um nome ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Como mostrou O GLOBO, Lula cogitou o cenário de revés em conversa com interlocutores e afirmou que, nesse caso, seria necessário avaliar os próximos passos. Auxiliares lembram que Lula não toma decisões com "40 graus de febre" e pontuam que isso também vale para eventual escolha de um novo indicado ao STF.

O que Lula já adiantou é que não haverá hipótese de atender o desejo do Senado e indicar Rodrigo Pacheco no lugar do advogado-geral da União.

Pacheco era nome favorito de Alcolumbre para a vaga. Atender ao desejo do presidente do Senado, no entendimento de auxiliares, seria deslegitimar a prerrogativa do presidente da República de escolher os indicados ao STF.

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