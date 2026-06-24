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DISPUTA FAMILIAR Aliados veem vídeo de Michelle como exposição desnecessária de divergências com Flávio Ex-primeira-dama publicou vídeo em que afirma ter sido humilhada e desrespeitada pelo senador, provocando avaliações divergentes entre aliados sobre os efeitos na disputa presidencial

As declarações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) provocaram avaliações divergentes entre aliados do pré-candidato à Presidência.

Enquanto uma ala do PL minimiza o episódio e afirma que o partido conseguirá contornar a crise, outros admitem, reservadamente, que a exposição pública do conflito pode dificultar a aproximação de Flávio com o eleitorado feminino, considerado estratégico para a campanha.

Na avaliação de integrantes da campanha, Michelle reúne um patrimônio político difícil de substituir entre mulheres evangélicas e lideranças do PL Mulher.

Um aliado resume a preocupação dizendo que o episódio atinge justamente um eleitorado que Flávio "não podia perder de jeito nenhum". A avaliação é que um eventual distanciamento da ex-primeira-dama pode repercutir entre esses grupos e reduzir um dos principais ativos políticos da campanha.

Apesar disso, a direção do PL procura minimizar a crise. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou confiar que a legenda conseguirá superar o episódio “com muita paciência e equilíbrio”.

— Normal, o partido é maior do que indivíduos.

Ao mesmo tempo, reconheceu que a exposição pública do conflito não foi positiva.

— Não é normal que assuntos internos sejam expostos em redes sociais. Mas tenho plena confiança que o partido saberá conduzir com equilíbrio os próximos passos — afirmou.

Apesar da posição da liderança partidária, nem todos os aliados compartilham da mesma avaliação. O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) está entre os que enxergam riscos eleitorais na crise.

Segundo ele, a disputa familiar deveria permanecer restrita ao ambiente privado e acaba desviando o foco da oposição em um momento em que o país enfrenta problemas econômicos e de segurança pública.

— Isso é prejudicial, é ruim, mancha uma imagem. Porque quando você pega a fala da Michelle dizendo que o Flávio foi desrespeitoso com ela, isso tudo gera para as mulheres que assistem um pouco de resistência ao Flávio. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro já tinha essa dificuldade com o público feminino, justamente por ser um cara mais ríspido. Agora acontece uma situação dessas. Fica muito ruim para o Flávio essa imagem — afirmou.

O parlamentar também classificou a disputa como uma demonstração de falta de maturidade dos dois lados.

— Parece criança brigando no colégio e levando essa briga para as redes sociais. Falta maturidade emocional, falta maturidade política. Eu admiro muito a dona Michelle, mas também entendo que ela sofre muitos ataques. Chega uma hora que a pessoa cansa — disse.

Apesar da preocupação de parte dos aliados, outra ala do bolsonarismo faz uma leitura diferente do episódio. Um interlocutor próximo ao núcleo da pré-campanha avalia que Michelle estaria reforçando o próprio peso político ao tornar pública a divergência com Flávio.

Na avaliação dessa pessoa, a ex-primeira-dama estaria, de forma sutil, "valorizando" seu apoio e demonstrando que continua sendo uma liderança indispensável dentro do grupo, ampliando seu "poder", sua "visibilidade" e sua influência sobre os rumos do bolsonarismo.

Também há aliados que ressaltam que Michelle, apesar das críticas ao enteado, encerrou o vídeo reafirmando apoio à pré-candidatura presidencial de Flávio. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das principais aliadas da ex-primeira-dama, elogiou a forma como ela decidiu abordar o episódio.

— Na hora certa e do jeito certo. Com clareza e maturidade.

Ofensiva de Michelle

As avaliações foram motivadas pelo vídeo publicado por Michelle nas redes sociais na quarta-feira. Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou que decidiu romper o silêncio para responder aos ataques sofridos nos últimos meses e detalhou um episódio ocorrido após se posicionar contra uma aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

Segundo Michelle, Flávio publicou críticas contra ela nas redes sociais sem procurá-la antes e, quando os dois finalmente conversaram por telefone, o senador teria sido ríspido.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política — afirmou.

Michelle disse ainda que, desde essa conversa, nunca mais voltou a procurar o enteado e que, apesar do episódio, continua apoiando sua candidatura à Presidência da República.

Ao encerrar a gravação, agradeceu às dirigentes estaduais e municipais do PL Mulher pelo apoio que, segundo ela, vêm dando à pré-candidatura de Flávio.

No vídeo, Michelle também afirmou que Flávio e os irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro a criticaram de forma coordenada após ela se posicionar contra uma aliança entre o PL e Ciro Gomes no Ceará.

Segundo a ex-primeira-dama, ela pediu desculpas caso os enteados tenham se sentido ofendidos, mas manteve a avaliação de que a aproximação com o ex-ministro é incompatível com os valores defendidos pelo bolsonarismo.

O episódio tem origem em um impasse iniciado no fim do ano passado, quando Michelle passou a criticar publicamente as negociações conduzidas por dirigentes do PL cearense para construir uma aliança com Ciro Gomes.

Na época, a ex-primeira-dama entrou em rota de colisão com Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, que defenderam a articulação. Dias depois, Flávio pediu desculpas a Michelle e o partido suspendeu as conversas.

A preocupação tem relação direta com um dos principais desafios da campanha de Flávio. Integrantes do núcleo político do senador reconhecem que ele ainda enfrenta dificuldades para ampliar sua aceitação entre o eleitorado feminino, segmento em que pesquisas internas e levantamentos de instituições de pesquisa apontam desempenho inferior ao registrado por seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A avaliação é que, para ultrapassar o petista, Flávio precisará reduzir essa diferença ao longo da campanha.

Nesse cenário, Michelle era vista por integrantes do PL como uma das principais pontes para diminuir essa resistência.

À frente do PL Mulher desde 2023, a ex-primeira-dama construiu uma rede nacional de lideranças femininas, ampliou a presença da sigla entre mulheres e consolidou influência sobre o eleitorado evangélico, considerado um dos pilares do bolsonarismo.

A expectativa entre aliados era de que ela tivesse papel central na estratégia de aproximar Flávio desse público durante a campanha.

Essa aposta havia ganhado força com a entrada da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) na área dedicada a programas voltados às mulheres e aos direitos humanos da pré-campanha de Flávio.

Muito próxima de Michelle, Damares era vista por integrantes do grupo como uma interlocutora capaz de reduzir o distanciamento entre madrasta e enteado e estimular uma participação mais ativa da ex-primeira-dama na campanha presidencial.

O vídeo divulgado por Michelle, no entanto, aumentou a incerteza sobre essa estratégia.

O vídeo marca mais um capítulo das divergências internas no entorno de Jair Bolsonaro em meio à construção da candidatura presidencial do senador. Embora aliados insistam que a crise será superada, a avaliação predominante é que caberá justamente a Michelle definir o grau de envolvimento que terá na campanha do enteado nos próximos meses.

Há poucas semanas, quando questionada se iria se engajar na campanha presidencial de Flávio, Michelle respondeu que participaria apenas "no momento certo", sem detalhar quando ou de que forma isso ocorreria. Após a divulgação do vídeo, aliados admitem que a intensidade desse apoio voltou a ser uma das principais incógnitas da pré-campanha.

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