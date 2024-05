Alimentação pastosa e antibióticos: médico explica o tratamento de Bolsonaro em hospital de SP

A- A+

Internado desde segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar um quadro de erisipela (infecção causada por bactéria) na perna esquerda e desconforto intestinal, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo tratado com antibióticos intravenosos. Desde ontem, quarta-feira, saiu do quarto do hospital que sempre ocupa quando é internado, e conseguiu andar pelos corredores.

O ex-chefe do Executivo também está recebendo alimentação pastosa. A medida é para tratar o desconforto intestinal, causado provavelmente pela própria infecção na perna, que dificulta a evacuação, segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, médico de Bolsonaro.

Desde 2018, quando foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral, Bolsonaro foi submetido a quatro cirurgias na região abdominal em decorrência do episódio. A área requer cuidados redobrados.

Há dois meses, passou por um check-up completo no mesmo hospital em São Paulo e nada deu alterado, de acordo com Macedo.

"Bolsonaro está em franca recuperação e deverá ter alta neste fim de semana ou, no máximo, início da próxima semana", diz Macedo.

