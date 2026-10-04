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Eleições 2026

Allyson e Cadu de Lula vão disputar o 2º turno para governador do RN

Até as 20h49, 94,33% das urnas haviam sido totalizadas

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Os dados da apuração apontam Allyson em primeiro lugar, com 36,69% dos votos válidos, ou 685.289 votosOs dados da apuração apontam Allyson em primeiro lugar, com 36,69% dos votos válidos, ou 685.289 votos - Foto: Arte/Agência Brasil

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Norte. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados da apuração apontam Allyson em primeiro lugar, com 36,69% dos votos válidos, ou 685.289 votos. Cadu de Lula ficou em segundo, com 36,31%, equivalente a 690.969 votos.

Até as 20h49, 94,33% das urnas haviam sido totalizadas.

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Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio Grande do Norte será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram: 

Álvaro Dias (PL): 26,77%
Arinalda do MLB (UP): 0,07%
Dário Barbosa (PSTU): 0,07%
Godeiro Linharess (DC): 0,02%
Rodrigo de Bolsonaro (Agir): 0.02%
Henrique Lyra (PCO): 0,01%

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