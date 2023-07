A- A+

Bolsonaro Almoço de empresários com Bolsonaro tenta selar apoio a Ricardo Nunes em 2024 Ex-presidente foi ovacionado ao som do jingle eleitoral 'Capitão do Povo' em evento na casa de socialite

"Igual a ele nunca existiu / é a salvação do nosso Brasil. / É o capitão do povo". Foi com esses versos do jingle de sua campanha derrotada à reeleição presidencial do ano passado que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado nesta quarta-feira em um almoço com mais de 250 empresários em São Paulo. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que entrou ao lado de Bolsonaro e o abraçou, chegou a negar a jornalistas a proximidade com o ex-presidente na entrada do evento.

O almoço foi organizado pela Confraria Caves, que reúne socialites, grandes empresários, além de juristas paulistanos. Apesar de se dizer apolítico, o grupo realizou no ano passafo um evento com o general Braga Netto durante a campanha eleitoral. À época, a cerca de cem empresários, o candidato a vice de Bolsonaro repetiu a tese de que a chapa seria eleita em primeiro turno.

O evento desta quarta-feira foi realizado na casa da socialite Marly Mansur, no , que também é da Confraria Caves. A imprensa não teve acesso ao local. Vídeos divulgados nas redes sociais, inclusive pela assessoria de imprensa do PL, mostram Bolsonaro sendo recebido aos gritos de "mito" pela platéia.

O almoço, segundo Nunes, tinha inicialmente o objetivo de arrecadar recursos para o hospital Sírio Libanês. Do lado de fora da residência foi possível ouvir, no entanto, anfitriões pedindo ao ex-presidente que apoie Nunes na próxima eleição municipal.

O evento teve clima de campanha eleitoral. Bolsonaro chegou acompanhado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten e pelo advogado Frederick Wassef.

