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Governo Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, diz que não pretende ir para o ministério no governo Lula Economista afirma que sua expectativa é de permanecer no comando do banco de fomento

O presidente do BNDES, o economista Aloizio Mercadante, afirmou na manhã desta segunda-feira que não pretende assumir nenhum ministério no governo Lula. Em comunicado divulgado pelo banco de fomento, Mercadante diz que sua expectativa é permanecer no BNDES.

A informação veiculada por alguns veículos de imprensa de que Mercadante estaria sendo cotado para o ministério da Fazenda trouxe nervosismo aos mercados financeiros e foi citado por analistas como um dos motivos para a alta do dólar na manhã desta segunda-feira.

Leia, abaixo, a íntegra da nota divulgada por Mercadante:

“Não estou disputando nenhum cargo e não tenho a pretensão de assumir nenhum ministério. Evidentemente, estou à disposição do presidente Lula, mas minha expectativa é permanecer no BNDES e seguir contribuindo com a equipe econômica daqui. O BNDES é, pelo quarto ano consecutivo, a instituição mais transparente da República, apresentamos o segundo melhor resultado do mercado financeiro e recuperamos a instituição como grande agente de promoção do desenvolvimento, da Nova Indústria Brasil, das inovações, da transição energética, da descarbonização, da infraestrutura e do financiamento de longo prazo do país”.

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