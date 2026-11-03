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Política Alta na hospedagem em Brasília na posse de Lula leva deputado a acionar o MP contra preços abusivos Diárias de hospedagens próximas à Esplanada dos Ministérios chegam a 25 mil no dia da cerimônia em que o petista assumirá seu quarto mandato

Um salto na procura por hospedagens em Brasília (DF) na data da posse do presidente Lula (PT), marcada para o dia 5 de janeiro de 2027, provocou disparadas nos valores das acomodações na cidade.

Na data da cerimônia, há diárias listadas em sites de reservas que chegam a mais de R$ 25 mil. A alta nos preços motivou a protocolação de uma representação, sob a autoria do deputado distrital Fábio Felix (Psol), para a apuração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra práticas abusivas do setor hoteleiro da capital federal.

Na ação, Félix relata ter encontrado, após a análise de mais de 360 ofertas de acomodações, preços até 23 vezes maiores na data da posse presidencial. No levantamento, o gabinete do parlamentar relata que, na semana da posse, o preço médio das diárias chegou a R$ 4.578,59 no site Booking.com, contra R$ 467,39 referentes à semana seguinte.

A mesma tendência se repetiu na plataforma Airbnb, voltada para o aluguel temporário de imóveis, onde a média foi de R$ 3.612,44, contra R$ 290,61. Em um dos casos, relata o deputado, a mesma acomodação foi anunciada por R$ 12.516 durante a posse e R$ 532 na semana seguinte.

Na reclamação enviada ao MP, Félix pede a investigação dos critérios usados na precificação das acomodações e justificativas econômicas para os aumentos.

A mesma representação foi enviada ao Instituto de Defesa do Consumidor e ao órgão do Procon no DF. Em nota, o parlamentar classificou o aumento a disparada nos preços como "absurdo" e "injustificável". "O aumento da procura não pode servir de justificativa para cobranças abusivas", acrescentou o deputado no comunicado.

Uma pesquisa feita pelo GLOBO na tarde desta terça-feira encontrou valores de diárias ainda maiores, que chegam a até R$ 25,3 mil no hotel Saint Moritz.

A acomodação, localizada no Setor Hoteleiro Norte e aproximadamente a 1 km da Esplanada dos Ministérios, oferece um quarto com cama de casal, ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, mas não inclui café da manhã. Na semana seguinte, o valor do quarto no local cai para cerca de R$ 2 mil.

O mesmo acontece em acomodações do entorno, como os prédios que ofertam flats particulares por valores que variam de R$ 9 mil a R$ 11 mil na data da posse presidencial, mas voltam para cerca de R$ 225 nos dias seguintes.

Além dos preços elevados, há opções de hotéis em que a oferta de quartos já aparece como limitada, com quartos indisponíveis. Em paralelo, dados da plataforma Google Trends mostram um salto na procura por passagens para Brasília após a vitória de Lula no segundo turno, no dia 25 de outubro.

No ano passado, durante a COP30, a alta procura por acomodações em Belém (PA) provocou uma crise para a organização do evento, que precisou notificar plataformas de hospedagens para a exclusão de anúncios com preços considerados abusivos após delegações ameaçarem não participar do evento.

No período, motéis e navios foram usados para acomodar hóspedes, e um site oficial foi disponibilizado pela conferência para a realização de reservas.

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