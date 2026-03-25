Álvaro Dias alega "polarização" para justificar desistência de Ratinho Júnior

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Aliado do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o ex-senador Álvaro Dias (MDB) lamentou a decisão do gestor de não disputar a Presidência da República. Para o emedebista, a história se repete e teria relação com a polarização estabelecida nacionalmente entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A decisão de Ratinho foi comunicada por ele, na última segunda (23), ao dirigente nacional da legenda, Gilberto Kassab, após ter sido escolhido internamente e pontuar com 7% das intenções de voto nas pesquisas.

“Eu diria que é da história do Paraná. Todos os governadores do Paraná sonharam ser presidente da República e anunciaram candidaturas, mas nenhum deles disputou a eleição. Quando eu disputei, em 2018, já tinham transcorridos 29 anos do tempo em que governei o estado, então já muito distante dos efeitos publicitários de uma gestão no cargo executivo. E as dificuldades são impostas pela polarização atual. Certamente foi o que demoveu o governador Ratinho Júnior da ideia de disputar a eleição”, disse Dias, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

Nos bastidores, o fato de o senador Sérgio Moro liderar as pesquisas para o governo do Paraná contra todos os nomes da base de Ratinho teria pesado na decisão do governador. Dias admite o aparente favoritismo do ex-juiz da Lava Jato, que impediu sua própria reeleição para o Senado em 2022, mas lembra que ainda é muito cedo para definir a situação atual.

“Realmente o Sérgio Moro hoje lidera as pesquisas, mas há que se considerar um componente importante, que é o peso da máquina governamental. Nós teremos ainda um jogo a ser jogado, que é a definição do candidato do governador Ratinho Júnior. Quando fui governador, tive que ficar até o último dia do meu mandato, exatamente priorizando a eleição do sucessor, que tinha 2% nas pesquisas. Era o Roberto Requião. E na oposição estavam o José Richa, que já havia sido governador e tinha 45%, e o José Carlos Martinez, que chegou ao segundo turno, apoiado pelo então presidente Fernando Collor. E nós vencemos as eleições. Então, embora hoje o ex-juiz Sérgio Moro seja o favorito indicado pelas pesquisas, muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Dependendo da escolha que o governador fizer e, sobretudo, da composição de chapa que ele conseguir consolidar, nós começamos a jogar. Porque aí iniciará um novo jogo, e as pesquisas podem ser alteradas”, ponderou.

Para Dias, a polarização entre Lula e Flávio deve se manter até a eleição de outubro. Ele avalia que a saída de seu aliado Ratinho fará com que a disputa se concentre entre os dois líderes, sem oportunidades para outro nome. “A verdade é que a polarização elimina a hipótese do chamado candidato de terceira via. A polarização se consolidou. Então, hoje a disputa é Lula e Flávio Bolsonaro. Uma eleição que pode inclusive acabar no primeiro turno, porque o país está tão dividido”, colocou ele.

“Em 2018, quando tivemos a consagração dessa polarização, tínhamos várias alternativas. Pela esquerda, tinha Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Marina Silva. Hoje não há nenhum outro candidato à esquerda dividindo votos com o Lula. Não há nenhum outro candidato, pelo menos com qualquer força eleitoral. E tinha candidatos com outros perfis, como João Amoêdo, Henrique Meireles, Cabo Daciolo, ou seja, vários candidatos além de Jair Bolsonaro. Mas a polarização se estabeleceu. E os que estavam ao centro foram dizimados eleitoralmente, ficaram com índices muito baixos, medíocres mesmo. Eu próprio, que estava na disputa, vi meus votos que inicialmente se anunciavam desaparecerem. Porque se estabeleceu um confronto da extrema esquerda com a extrema direita. Isso faz desaparecer as outras alternativas, como se não existisse vida inteligente entre esses extremos”, avaliou.

Sobre o governo Lula, Dias reconheceu que o petista tem bons indicadores, mas que erros gravíssimos têm prejudicado a imagem da gestão. “Os indicadores são extremamente positivos, eu tenho que considerar isso. Os indicadores econômicos, a queda do desemprego, da pobreza. Agora, estamos vivendo momentos delicados. Como mudancistas, nós desejávamos reformas mais profundas. Hoje o grande problema do atual governo é o déficit público, o endividamento de forma avassaladora. E no Brasil são dois endividamentos fatais: o público e o privado das famílias, que também cresce de forma assustadora. Esses são os dois gravíssimos problemas que o governo brasileiro deve enfrentar”, completou.

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