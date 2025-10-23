Álvaro Dias anuncia saída do Podemos: "sonhos foram sepultados"

A- A+

O ex-governador e ex-senador pelo Paraná Álvaro Dias anunciou nesta quinta-feira, 23, por meio das redes sociais, sua saída do Podemos, partido pelo qual chegou a concorrer à Presidência da República.





"Há pouco mais de oito anos, ao lado de militantes da política, sonhei com a construção de um partido alternativo que pudesse recuperar a confiança dos brasileiros nas instituições partidárias", iniciou Dias.



Ele acrescentou que seus "sonhos foram sepultados, engolidos pela força de um sistema nefasto que teima em sobreviver".



"Com tristeza, despeço-me do Podemos e agradeço imensamente a todos que me acompanharam até aqui, sonhando os mesmos sonhos e alimentando a mesma fé e esperança", completou.



Álvaro Dias foi senador pelo Paraná entre 1983 e 1987 e entre 1999 e 2023. Foi governador do Estado de 1987 a 1991. Antes, também foi deputado federal e estadual e vereador em Londrina.

