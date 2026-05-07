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CASO MASTER Alvo da PF, Ciro Nogueira foi citado por Valdemar para ser vice de Flávio Bolsonaro: "Excelente" Declaração do presidente do PL foi resgatada nesta quinta-feira por perfis de esquerda nas redes após operação da PF contra senador e líder do centrão

Alvo da Polícia Federal nesta quinta-feira (7) após desdobramentos da operação Compliance Zero, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi citado como cotado ao cargo de vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência por Valdemar Costa Neto. A declaração do presidente do PL foi dada em fevereiro, em entrevista ao SBT, e resgatada por perfis de esquerda nas redes sociais após a operação deflagrada nesta quinta-feira.

À época, Valdemar disse que Nogueira "seria um excelente vice" para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador e presidente do Progressistas, em manifestações públicas, afirmava que uma negociação entre PL e a federação entre o União Brasil e Progressistas poderia ocorrer se Flávio inclinasse seus posicionamentos "mais ao centro".

Apesar de confirmar as negociações, Ciro Nogueira sempre disse que a chance de ele mesmo ser o vice seria "zero", e chegou a indicar outros nomes para a posição. Questionado outras vezes sobre as indicações de vice para Flávio, Ciro disse que esta seria uma questão "para junho".

Diante da operação da PF desta quinta-feira, perfis de esquerda resgataram a fala de Costa Neto, que associa Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Nas postagens, há também recordações de falas do pré-candidato que colocava o senador do PP como "amigo e conselheiro político".

Desde janeiro deste ano, Ciro Nogueira mostra proximidade da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. No mesmo mês, o senador do PP afirmou ser "simpático" à chapa, mas que aguardaria ainda avaliações para entender se seu nome "era competitivo".

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do senador do centrão, consequência da quinta fase da operação Compliance Zero, que investiga os desdobramentos do caso Banco Master. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que justificou a ação listando provas de que o parlamentar seria o "destinatário central" de favores financeiros pagos pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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