atos golpistas Alvo da PF, empresário é investigado por financiar ônibus que levaram manifestantes para Brasília Segundo as investigações, Mario Luft também teria atuado na liderança de manifestantes do movimento golpista

O empresário Mário Ari Luft, 80 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal(PF) na manhã desta quarta-feira (24). O fundador do Grupo Luft, um dos maiores do setor logístico no Brasil, é suspeito de financiar o transporte e liderar manifestantes nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Procurado por meio da empresa, o empresário não respondeu até a publicação desta matéria.

A PF cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta quarta. Segundo a corporação, os alvos são dois empresários de Barueri, no interior de São Paulo. Mário Luft é um deles. Segundo as investigações, o outro alvo também trabalha com o fundador do Grupo Luft, mas não teve sua identidade revelada.

Estes mandados são um complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria e foram cumpridos apenas nessa data por conveniência investigativa.

Natural de Santa Rosa (RS), Mário Luft fundou a firma do setor logístico em 1975. O grupo atua no transporte de cargas e armazenagem para o agronegócio, mercado de saúde e varejo. Segundo as investigações, ele teria financiado ônibus para levar manifestantes a Brasília e participado ativamente da orientação de movimentos golpistas junto a outras lideranças.

O Globo procurou a assessoria de imprensa do Grupo Luft, mas não teve resposta até a publicação desta matéria.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime", informou a PF, em nota.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.

