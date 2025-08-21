Qui, 21 de Agosto

INVESTIGAÇÃO

Alvo da PF, Malafaia chama Moraes de "criminoso" e admite conversas com Eduardo

Pastor conversou com a imprensa ao deixar a sala da PF no aeroporto do Galeão

Bolsonaro (esq.) ao lado do Pastor Silas Malafaia, da Igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Bolsonaro (esq.) ao lado do Pastor Silas Malafaia, da Igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo  - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Detido pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto do Galeão, o pastor Silas Malafaia chamou de “retaliação” a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o líder religioso. Ao deixar a delegacia da Polícia Federal do aeroporto, onde o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi prestou depoimento, Malafaia garantiu ainda que que vai reforçar os ataques que vem fazendo ao magistrado:

— Estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu vejo denunciando há quatro anos em mais de 50 vídeos. Onde você é proibido de conversar com alguém? Que democracia é essa? Aprender meu passaporte? Eu não sou bandido. Apreendeu meu telefone, eu dei a senha. Isso é uma vergonha. Não vou me calar, vai ter que me prender pra me calar — afirmou.

Questionado sobre orientações que teria passado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Malafaia negou e disse que os diálogos com os políticos eram “conversas de amigos”. Para a PGR, as condutas do pastor "caracterizam claros e expressos atos executórios" dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

 

— Converso com amigos e conversas particulares não interessam a ninguém. Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Eu falo com ele porque é meu amigo, falo com ele há anos. Sou um líder religioso, não sou bandido e nem moleque. Falo com a Michelle, falo com o Carlos (Bolsonaro), falo com o Flavio (Bolsonaro), com o Eduardo (Bolsonaro). Onde é que estou impedido de falar com eles e emitir as opiniões? — questionou.

Malafaia também comentou as mensagens que enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro criticando seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. No texto, ele chamou o parlamentar de “babaca” e de “estúpido de marca maior".

— Eu sou independente, não sou bolsominiom. Eu sou autônomo até para criticar Bolsonaro, sou independente. Eu não estou babando — pontuou.

