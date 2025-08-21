A- A+

INVESTIGAÇÃO Alvo da PF, Malafaia chama Moraes de "criminoso" e admite conversas com Eduardo Pastor conversou com a imprensa ao deixar a sala da PF no aeroporto do Galeão

Detido pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto do Galeão, o pastor Silas Malafaia chamou de “retaliação” a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o líder religioso. Ao deixar a delegacia da Polícia Federal do aeroporto, onde o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi prestou depoimento, Malafaia garantiu ainda que que vai reforçar os ataques que vem fazendo ao magistrado:

— Estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu vejo denunciando há quatro anos em mais de 50 vídeos. Onde você é proibido de conversar com alguém? Que democracia é essa? Aprender meu passaporte? Eu não sou bandido. Apreendeu meu telefone, eu dei a senha. Isso é uma vergonha. Não vou me calar, vai ter que me prender pra me calar — afirmou.

Questionado sobre orientações que teria passado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Malafaia negou e disse que os diálogos com os políticos eram “conversas de amigos”. Para a PGR, as condutas do pastor "caracterizam claros e expressos atos executórios" dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.





— Converso com amigos e conversas particulares não interessam a ninguém. Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Eu falo com ele porque é meu amigo, falo com ele há anos. Sou um líder religioso, não sou bandido e nem moleque. Falo com a Michelle, falo com o Carlos (Bolsonaro), falo com o Flavio (Bolsonaro), com o Eduardo (Bolsonaro). Onde é que estou impedido de falar com eles e emitir as opiniões? — questionou.

Malafaia também comentou as mensagens que enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro criticando seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. No texto, ele chamou o parlamentar de “babaca” e de “estúpido de marca maior".

— Eu sou independente, não sou bolsominiom. Eu sou autônomo até para criticar Bolsonaro, sou independente. Eu não estou babando — pontuou.

Veja também