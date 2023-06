Alvo da PF, Marcos do Val ganhou projeção ao revelar suposto plano golpista de grampo a Moraes

A- A+

Alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (15), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) teve destaque no início do ano ao vir a público afirmar que teria sido convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a participar de um plano de golpe. O suposto esquema, desmentido pelo próprio posteriormente, tinha como intuito prejudicar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, justamente quem autorizou judicialmente o procedimento desta quinta-feira.

Em fevereiro, o parlamentar afirmou que o ex-presidente e o ex-deputado Daniel Silveira teriam pedido para que ele gravasse um encontro com Alexandre de Moraes, no intuito de descobrir algo que incriminasse o magistrado e provocasse uma crise política no país, evitando a posse do presidente Lula (PT).

Na época, ele afirmou que o convite foi feito por Silveira no Senado, e reforçado pelo próprio Bolsonaro em uma ligação.

"Ele disse que o presidente queria conversar comigo. Pelo telefone dele mesmo, ele ligou para o presidente e o presidente perguntou se eu poderia encontrar com ele naquela hora", disse em live.

