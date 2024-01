Alvo da PF por 8 de Janeiro, Carlos Jordy participou de homenagem a integralista em Niterói

A- A+

Alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira para apurar os atos golpistas de 8 de Janeiro, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) participou de uma homenagem a um líder integralista na Câmara Municipal de Niterói, em dezembro de 2017.

Naquela ocasião, a Casa concedeu uma moção de aplauso a Gumercindo Rocha Dórea e à Editora GRD, de sua propriedade. Proposta por Guilherme Jorge Figueira (presidente da Frente Integralista Brasileira, FIB, nos anos 2000), a homenagem foi concedida por Jordy, que era vereador.

— A minha homenagem à GRD não foi exclusivamente por conta dos livros sobre integralismo. Mas, embora eu não seja integralista, esse movimento teve importância muito grande para o nosso país enquanto vigorou — discursou Jordy, segundo o livro "Fascismo em camisas verdes", dos historiadores Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, que estudam a extrema-direita brasileira.

Pela idade avançada, aos 93 anos, Dórea não pôde comparecer à homenagem, relatam os historiadores. Ele foi representado por Breno Zarranz, liderança da Associação Cívico Cultural Arcy Lopes Estrella (Accalle). Após o evento, Zarranz apareceu em fotos ao lado de vários homenageados, entre os quais Jordy, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e de Rodrigo Amorim, conhecido por ter quebrado uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

"A Accalle pretende, com base na experiência do integralismo, propor ideias, novos líderes e relações com outros grupos de extrema-direita brasileira", descreve o livro. "Os líderes integralistas são as figuras de destaque no grupo. Não apenas Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, mas outras gerações de integralistas, como Arcy Estrella e Gumercindo Rocha Dórea, são homenageadas pela Accale".

Caldeira Neto e Gonçalves registram em sua obra que, em 25 de janeiro de 2018, a Accale noticiou um evento em comemoração ao aniversário de Plínio Salgado e ao patrono do grupo, Estrella, que foi coordenado por Eduardo Fauzi, então presidente da FIB no Rio de Janeiro, na companhia de Zarranz.

Fauzi é hoje acusado de ter praticado um atentado contra a produtora Porta dos Fundos em dezembro de 2019. Ele fugiu para Moscou, mas foi extraditado em 2022 para o Brasil.

Fundado por Plínio Salgado, o integralismo foi a versão brasileira do fascismo — inspirado sobretudo nas ideias de Benito Mussolini, líder do Partido Nacional Fascista da Itália em meio à Segunda Guerra Mundial.

Procurado, Jordy não se manifestou.

Jordy foi um dos alvos da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, da PF, que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua casa, em Niterói, e em seu gabinete na Câmara dos Deputados.

A ação teve o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, no interior do estado do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o parlamentar aliado de Jair Bolsonaro classificou o mandado judicial como uma "medida autoritária".

