Alvo da PF, prefeito "tiktoker" diz que R$ 863 mil apreendidos em carro foram declarados

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), saiu em defesa de sua cunhada, a pastora Simone Rodrigues Frate de Souza, após a Polícia Federal (PF) ter apreendido R$ 863,8 mil em um carro estacionado próximo à igreja dela. Manga e Simone foram alvos de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira em uma operação que investiga suspeitas de fraude na contratação de uma Organização Social (OS) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município.

Em entrevista ao Globo, o prefeito afirmou que Simone é missionária e que, junto com seu marido, o bispo Josivaldo Batista, leva uma vida ministerial. Eles são donos da igreja Templo da Glória e Renovo, que tem duas filiais na cidade de São Paulo e é investigada por transações financeiras suspeitas. A pastora é irmã da mulher de Manga, Sirlange.

— É um casal que tem uma vida ministerial há 30 anos. Teve essa questão dos valores que, segundo informações dos advogados, foram devidamente declarados no Imposto de Renda. A investigação, de modo geral, tem que acontecer, mas no meu caso teve essa pessoalidade, que extrapolou — disse Manga.





O prefeito também relatou o desconforto ao se deparar com os agentes na sua casa na manhã desta quinta. Segundo ele, seu filho de 7 anos foi quem abriu a porta e ficou "assustado com as armas". O gestor alega ser vítima de perseguição política e correlaciona o momento da operação com o anúncio de sua pré-candidatura à Presidência da República.

— Quando lancei minha pré-candidatura, Marcos Pereira (presidente do Republicanos) falou para mim: "Estou com você, mas você sabe que vai vir chumbo". Uma semana depois, numa investigação que está monitorando 16 cidades, sou o único agente político.

Os policiais federais estiveram na casa de Manga, em seu gabinete na prefeitura e na sede municipal do Republicanos. Foram recolhidos seu telefone e seu carro, mas ele minimiza as apreensões:

— Tinham que levar alguma coisa, acho que é a ordem, mas daqui a pouco vai ser liberado. Fico triste de usarem a polícia para palanque político.

A operação

A ação desta quinta-feira, denominada Operação Copia e Cola, é resultado de uma investigação com início em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma OS para administrar o serviço de saúde no município. Segundo a PF, foram encontrados indícios de fraude e lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

Mais de cem policiais federais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, além de um mandado de busca e apreensão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Os investigados poderão responder, de acordo com suas condutas individualizadas, pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação.

