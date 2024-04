A- A+

REDES SOCIAIS Alvo de inquérito no STF, Elon Musk volta a atacar Alexandre de Moraes nas redes Dono do X afirmou mais uma vez que o ministro do Supremo teria interferido no resultado das eleições de 2022

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), voltou a atacar Alexandre de Moraes nas redes e acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de interferir nas eleições de 2022.



O comentário foi feito por Musk em uma publicação do jornalista norte-americano Michael Shellenberger, que fez reportagens sobre o que ficou conhecido como “Twitter Files”.

De Moraes absolutely interfered with the Brazil elections https://t.co/QYCQf02Vzq — Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2024

No início do mês, o dono da rede social entrou em rota de colisão com Moraes ao confrontar o magistrado sobre bloqueios de contas no âmbito do inquérito que apura a existência de milícias digitais.





Após a subida de tom em publicações de Musk no próprio X, Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o empresário e o pagamento de multa diária por eventual perfil reativado. A Polícia Federal anunciou a instauração de investigação sobre as falas do bilionário.

