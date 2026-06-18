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Polícia Federal Alvo de operação da PF, Jaques Wagner disse que esteve com Vorcaro duas vezes Investigação apura relação com ex-sócio do Banco Master

Antes de ser alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner ( PT-BA), afirmou que esteve duas vezes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e disse que achava "ótimo" caso ele resolvesse fazer um acordo de delação premiada, tentativa que acabou rejeitada pela PF e a Procuradoria-Geral da República.

Wagner vinha classificando o escândalo do Banco Master como uma "trambicagem", negando qualquer envolvimento com as irregularidades investigadas e criticando reportagens que relacionavam seu nome ao caso. Em entrevistas e discursos no Senado, o petista afirmou estar "tranquilo e calmo", disse que não havia investigações sobre sua conduta e atribuiu o esquema a falhas de fiscalização do Banco Central.

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao senador no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades envolvendo o Banco Master e pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Em janeiro, durante entrevista à rádio Giro Baiana, Wagner afirmou não temer uma eventual delação premiada de Vorcaro e descreveu o caso como uma "trambicagem" bilionária.

"Se ele delatar eu acho ótimo. Tô aqui, ó, tranquilo e calmo (...) A ‘trambicagem’ hoje do Banco Master, que bate em R$ 50, 60, 70 bilhões, é um bando de falcatrua feita lá com BRB. Tem muita gente debaixo da cama", declarou.

Na mesma entrevista, o senador afirmou estar "fora dessa confusão" e destacou que o governo da Bahia não possuía recursos aplicados no Banco Master.

"Em relação a nós aqui, eu estou fora dessa confusão. Pergunta se tem algum dinheiro do governo da Bahia aplicado no Banco Master, como tem do Rio de Janeiro, do Amapá e de Brasília. Não tem uma banda de conto nossa", disse.

Na ocasião, Wagner também reconheceu ter relação próxima com o empresário Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima — um dos alvos da operação desta quinta-feira e ex-sócio de Vorcaro —, mas negou ter realizado negócios com ele. Segundo o senador, a relação surgiu durante negociações envolvendo os programas Cesta do Povo e Cartão Cesta, na Bahia.

O petista também confirmou ter sugerido o nome do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando foi consultado sobre possíveis integrantes para o conselho de administração do Banco Master, mas afirmou que não se tratou de uma indicação formal.

"Eles aqui vieram me perguntar para eu citar, como eu estou no mundo político, e eu disse: ‘Esse é um bom nome como tem outros’, afirmou.

Em maio, ao responder críticas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no plenário do Senado, Wagner voltou a rejeitar qualquer ligação entre o PT baiano e as irregularidades investigadas no banco. Segundo ele, o problema teve origem na falta de fiscalização do sistema financeiro.

"Eu não vim aqui por conta disso. Eu vim aqui por conta da fake news que o senador Flávio Bolsonaro fez semana passada, para esclarecer que na Bahia não nasceu nenhum trambique. O trambique nasceu quando o Banco Central, que deveria fiscalizar o que estava acontecendo, não fiscalizou e permitiu que este senhor, Daniel Vorcaro, pudesse fazer o rombo que fez de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões contra o FGC", afirmou.

No mesmo discurso, o senador buscou afastar suspeitas sobre integrantes do grupo político baiano e ressaltou que não possui empresas ou participação em negócios privados.

"Eu não tenho sequer CNPJ. Rui Costa também não tem e Jerônimo Rodrigues também não tem CNPJ", disse.

Na terça-feira, dias antes da operação da Polícia Federal, Wagner voltou ao tema durante discurso no Senado ao prestar solidariedade ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), citado em reportagens sobre uma suposta delação de Vorcaro. O senador afirmou não ter qualquer relação com o banqueiro e voltou a desafiar críticos a apontarem investigações envolvendo seu nome.

"Eu já desafiei vários a me mostrarem qual foi a investigação da Federal que encontrou algo sobre Vossa Excelência na medida em que foi citado agora, ou sobre o meu comportamento e o comportamento do ex-Governador Rui Costa", declarou.

Em seguida, reforçou que conheceu Vorcaro apenas duas vezes.

"Eu estou muito à vontade porque não tenho nenhuma relação com ele. Conheci esse senhor duas vezes, uma vez em Salvador e uma vez em São Paulo. Não tenho nenhuma relação com ele, não tenho nenhum negócio. Aliás, eu não tenho nem CNPJ, eu só tenho CPF", afirmou.

No mesmo pronunciamento, Wagner anunciou que processaria a revista Veja por reportagens que associavam integrantes do PT da Bahia ao caso Master. Também criticou o vazamento de informações atribuídas a uma suposta delação de Vorcaro e classificou o episódio como uma "guerra de narrativas".

"Nós estamos entre o absurdo e o superabsurdo. O absurdo é de uma delação que ninguém sabe o que tem dentro dela, a não ser aqueles que inquiriram o senhor Daniel Vorcaro e que, levianamente e ilegalmente, vazam a matéria, como vazaram no tempo da Lava Jato", disse.

O nome de Wagner passou a aparecer no contexto das investigações após a revelação de que a BK Financeira, empresa pertencente à sua nora, recebeu ao menos R$ 11 milhões do Banco Master. À época, o senador afirmou que jamais participou de qualquer negociação ou intermediação em favor da empresa.

Até a deflagração da operação desta quinta-feira, o líder do governo sustentava publicamente que não havia qualquer investigação apontando irregularidades em sua conduta.

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