A- A+

Operação Underhand Alvo de operação da PF, Júnior Mano foi expulso do PL e é o nome de Cid Gomes para o Senado Endereços ligados ao deputado no Distrito Federal e no Ceará foram alvo de busca e apreensão na manhã desta terça-feira

O deputado federal Júnior Mano (PSB- CE) é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios e contratuais.

O parlamentar é conhecido por ter sido expulso do PL no ano passado, ao declarar apoio a um candidato do PT. Hoje no PSB, ele é apontado como o nome escolhido por Cid Gomes (PSB-CE) para disputar o Senado em 2026.

Na campanha municipal passada, ele foi banido do PL a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro após ter declarado apoio a Evandro Leitão, candidato do PT eleito para a prefeitura de Fortaleza. Na época, ele chegou a organizar um evento em favor do petista, que tinha como principal adversário o deputado bolsonarista André Fernandes (PL).

O encontro contou com a presença de mais de quarenta prefeitos, além de lideranças do partido no estado, como o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Durante seu tempo no PL, Júnior Mano integrava a ala governista do partido e chegou a ser alvo de punições internas na Câmara dos Deputados. Após a expulsão do partido, no entanto, ele se filou ao PSB e tem recebido o apoio do senador Cid Gomes para disputar uma cadeira pela legenda no Senado em 2026.

— Se o PSB tiver uma vaga na composição de uma vaga majoritária lá na frente, o meu candidato para concorrer ao Senado é o Júnior Mano — disse Cid durante um evento de filiação do partido na Assembleia Legislativa do Ceará no início do ano.

Veja também