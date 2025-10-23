Qui, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
stf

Alvo de resistência no Senado, Messias faz aceno ao Legislativo em palestra

Advogado-geral da União é o favorito para assumir vaga de Barroso no STF

Reportar Erro
Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) Jorge MessiasMinistro da Advocacia-Geral da União (AGU) Jorge Messias - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Favorito para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, fez um aceno ao Legislativo durante uma palestra realizada na noite de quarta-feira em Brasília.

— A não ser que estejam em jogo direitos fundamentais ou procedimentos democráticos, os tribunais devem acatar as escolhas legítimas feitas pelo legislador, assim como ser deferentes com o exercício razoável de discricionariedade realizado pelo administrador público — afirmou Messias, durante participação no XXVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional, realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O advogado-geral da União também falou em “deferência às instâncias políticas legitimadas pelo voto popular”.

— O juiz, ao decidir, deve fazê-lo à luz de princípios e com consciência de suas consequências. Mas o compromisso com o resultado justo não autoriza a substituição das escolhas democráticas. Pelo contrário, exige diálogo, escuta e deferência às instâncias políticas legitimadas pelo voto popular.

Messias é o favorito para a vaga aberta no STF. Lula deve fazer a sua indicação quando voltar da viagem à Ásia, na próxima terça-feira. Em conversa com Lula na noite de segunda-feira no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse, porém, que a Casa prefere o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o posto.

Leia também

• "Golpe" contra Dilma e papel "heroico" do STF: as visões de Messias em tese de doutorado

• STF realiza audiência para discutir transparência nas emendas Pix e papel do TCU

• Mudança de Fux para Segunda Turma pode redesenhar correlação de forças no STF

Alvo de resistência no Senado, Messias faz aceno ao Legislativo em palestra
Favorito para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, fez um aceno ao Legislativo durante uma palestra realizada na noite de quarta-feira em Brasília.

— A não ser que estejam em jogo direitos fundamentais ou procedimentos democráticos, os tribunais devem acatar as escolhas legítimas feitas pelo legislador, assim como ser deferentes com o exercício razoável de discricionariedade realizado pelo administrador público — afirmou Messias, durante participação no XXVIII Congresso Internacional de Direito Constitucional, realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O advogado-geral da União também falou em “deferência às instâncias políticas legitimadas pelo voto popular”.

— O juiz, ao decidir, deve fazê-lo à luz de princípios e com consciência de suas consequências. Mas o compromisso com o resultado justo não autoriza a substituição das escolhas democráticas. Pelo contrário, exige diálogo, escuta e deferência às instâncias políticas legitimadas pelo voto popular.

Messias é o favorito para a vaga aberta no STF. Lula deve fazer a sua indicação quando voltar da viagem à Ásia, na próxima terça-feira. Em conversa com Lula na noite de segunda-feira no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse, porém, que a Casa prefere o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o posto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter