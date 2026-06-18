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Comissão Parlamentar Alvo de suspeitas no Master, Flávio Bolsonaro reage à operação contra Jaques Wagner e cobra CPMI Endereço ligado ao pestista foi alvo de busca e apreensão pela PF esta quinta-feira (18)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira à Operação da Polícia Federal (PF) que teve o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), como um dos alvos. A ação ocorre no curso da investigação do escândalo do Banco Master. O bolsonarista, que também é alvo de suspeitas no caso, cobra uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar o esquema de fraudes financeiras e relaciona a atividade criminosa ao petismo.

"Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder. CPMI do Banco Master já!", afirma Flávio.

Um endereço ligado a Wagner foi alvo de busca e apreensão pela PF esta quinta-feira. Os agentes realizam a nona fase da Operação Compliance Zero, por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

O nome do senador já havia surgido no contexto do caso Master depois de ter sido revelado que a nora dele recebeu pelo menos R$ 11 milhões do banco. O valor foi pago à empresa BK Financeira, que pertence a ela.

Em nota, o senador disse que “não tem conhecimento de nenhuma investigação, uma vez que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada”. A firma, por sua vez, nega irregularidades e diz que prestou serviços.

Pedido de dinheiro a Vorcaro

Flavio Bolsonaro também teve a campanha impactada pelo escândalo do Master. A crise começou após o Intercept revelar áudios em que o senador pede apoio financeiro a Daniel Vorcaro, dono da banco, para ajudar a concluir “Dark Horse”.

Na gravação, o senador demonstra preocupação com atrasos em pagamentos ligados ao longa e cita o risco de não conseguir honrar compromissos assumidos com integrantes da equipe do filme, incluindo o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh.

Desde então, reportagens também passaram a apontar participação formal do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro na estrutura financeira do filme, além de mensagens discutindo formas de envio de recursos aos Estados Unidos.

A Polícia Federal investiga se parte do dinheiro ligado ao longa poderia ter sido usada para custear a permanência de Eduardo no exterior.

Na tentativa de conter o desgaste, Flávio passou a defender publicamente a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e anunciou que pediu uma prestação de contas detalhada da produtora e do fundo ligado ao investimento do filme.

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