farra do inss Alvo em operação sobre farra do INSS, senador Weverton 'se coloca à disposição com serenidade' A operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da República (CGU) é intitulada de Sem Desconto

Alvo de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, afirmou que "com serenidade, se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral a decisão". Intitulada de Sem Desconto, a operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da República (CGU) que atingiu o senador apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



"O senador Weverton Rocha informa que recebeu com surpresa a busca na sua residência , com serenidade se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral a decisão", informou em nota.

