Amazônia: governo federal destinará R$ 700 mi para combater desmatamento e recuperar áreas

Cerca de R$ 700 milhões serão destinados a um projeto do governo federal para combater o desmatamento e os incêndios florestais e recuperar áreas degradadas em municípios da Amazônia.

O projeto foi anunciado em nota na terça-feira (5), pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e tem o objetivo de implementar ações de regularização ambiental, fundiária e assistência técnica em 70 municípios.

Dos investimentos totais, R$ 600 milhões do Fundo Amazônia serão destinados a beneficiar 30 mil famílias com regularização fundiária e assistência Técnica e R$ 100 milhões pelo Projeto Floresta + Amazônia para recuperação de áreas degradadas e PSA nos municípios que aderiram ao programa.

