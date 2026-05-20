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Justiça Amazônia Soberana: Programa vai combater crimes em áreas de fronteira Ações incluem redução do aliciamento de jovens

A região da Amazônia Legal e a faixa de fronteira vão receber reforço em ações de combate ao crime organizado. O Programa Território Seguro, Amazônia Soberana, vai atuar no enfretamento ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes correlatos, principalmente, em áreas indígenas e comunidades tradicionais.

A medida consta da Portaria nº 1.220, publicada na edição desta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.

Entre os principais objetivos estão:

desarticulação de estruturas criminosas;

fortalecimento da segurança pública integrada;

prevenção da violência,

redução do aliciamento de jovens pelo crime.

A iniciativa também prevê ações de inclusão social, reinserção econômica e incentivo a atividades produtivas sustentáveis. A estratégia se baseia em atuação integração entre órgãos públicos e respeito às características socioculturais das comunidades.

O programa também prioriza o uso de tecnologias para monitoramento e análise das organizações criminosas, inclusive com a criação de força-tarefa com a Interpol.

A coordenação das ações na Amazônia ficará a cargo do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. Um comitê gestor – formado por representantes de diferentes áreas do ministério e das forças de segurança – articulará a execução.

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