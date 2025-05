A- A+

BRASÍLIA Ameaça de bomba: prédio do Ministério do Desenvolvimento Social é isolado Homem acompanhado de duas crianças e uma mulher ameaça explodir bomba no edíficio

Um homem de identidade desconhecida até o momento está ameaçando explodir uma bomba caseira no Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília, que foi foi isolado pela Polícia Militar por volta das 15h30 desta quinta-feira (22). A informação é do portal de notícias g1.

Em um primeiro momento, foi pedido às pessoas que ficassem dentro do edifício, na Esplanada dos Ministérios, de acordo com funcionários. Após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acionar a Operação Petardo – um protocolo para tratar ameaças de bombas – o prédio começou a ser esvaziado pouco antes das 16h30.

O homem está acompanhado por duas crianças e a uma mulher, perto da entrada do ministério. O homem carrega um pacote suspeito, segura uma espécie de detonador, e se recusa a sair do local, segundo a PMDF.Assim que chegou ao prédio, informa o g1, o homem explodiu um artefato menor.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) tenta negociar com o homem. Até agora, ninguém ficou ferido. O homem está no bloco A da Esplanada dos Ministérios, onde fica o MDS. Há suspeita de que ele sofra de esquizofrenia.

