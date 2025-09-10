Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ameaça

Ameaça de uso militar dos EUA feita por porta-voz da Casa Branca é grave, diz Celso Amori

Para conselheiro de Lula na condução da política externa brasileira, EUA "não fariam isso"

Reportar Erro
Amorim disse não acreditar que os EUA vão realmente usar forças militares contra o BrasilAmorim disse não acreditar que os EUA vão realmente usar forças militares contra o Brasil - Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados

O embaixador Celso Amorim, principal conselheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em política externa, afirmou, nesta quarta-feira, que considera grave a ameaça feita pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, de que os Estados Unidos "não têm medo de usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo".

Leavitt fez esse comentário ao responder a uma pergunta sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia também

• Na CCJ, Zambelli e aliados tentam desacreditar hacker que invadiu CNJ

• Marina Silva defende parcerias para sucesso na governança climática

• "CPI é natimorta, não tem fato determinante", afirma líder do governo Socorro Pimentel

— Mesmo que seja só uma ameaça, é grave. Não importa quem tenha falado isso, se tem ou não autoridade, não deixa de ser da Casa Branca — afirmou Amorim ao Globo.

O presidente americano, Donald Trump, aplicou uma sobretaxa de 50% produtos brasileiros e exigiu o término dos processos contra Bolsonaro, que, no momento, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O governo brasileiro rechaça essa possibilidade.

Amorim disse não acreditar que os EUA vão realmente usar forças militares contra o Brasil. Ressaltou que tal atitude iria ferir o direito internacional e a soberania brasileira.

— Estamos em um mundo imprevisível, mas não creio que isso seria implementado — disse.

Após a declaração da porta-voz da Casa Branca, o Itamaraty divulgou um anota em que "condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter