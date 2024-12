A- A+

PRESIDENTE LULA Amigo de Lula, Júnior, dono da Amil, alertou médicos de mal-estar do presidente Presidente deve ficar mais dois dias na UTI e uma semana no hospital

José Seripieri Filho, o Júnior, empresário dono da Amil e amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi quem alertou os médicos do chefe do Executivo após perceber uma mudança no comportamento do mandatário e achá-lo “estranho”. O quadro levou os médicos a anteciparem o exame que estava marcado para a semana seguinte.

Lula foi submetido a uma cirurgia na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a uma hemorragia (sangramento) intracraniana. De acordo com boletim médico, o procedimento transcorreu sem intercorrências, e o presidente “encontra-se bem, em monitorização em leito de UTI”. Lula já está acordado e deverá permanecer dois dias na UTI e mais uma semana no hospital.





Ainda segundo o boletim, o chefe do Executivo sentiu dores de cabeça nesta segunda-feira. Após realizar o exame de ressonância magnética, na unidade do Sírio-Libanês em Brasília, foi identificado o sangramento, decorrente da queda que o presidente sofreu em outubro.

Lula foi, então, transferido para São Paulo, por volta das 22h30. A cirurgia, que teve início à 1h30, durou cerca de uma hora. O procedimento realizado foi uma craniotomia, quando se remove um pedaço do crânio para acessar o cérebro.

No caso do presidente, foi feita uma incisão no couro cabeludo, como um orifício. Através dele, os médicos passaram uma sonda que chegou até o hematoma e drenou o sangramento. A hemorragia estava localizada na região fronto parietal. Entre as cirurgias neurológicas, é uma das menos complexas.

