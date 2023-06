A- A+

Encontro em Roma Amigo de Lula, sociólogo italiano Domenico de Masi ficou famoso ao publicar "O Ócio Criativo" De Masi visitou Lula na cadeia, em 2019, e se tornou cidadão honorário do Rio, em 2010

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem visitou na cadeia, em Curitiba (PR), em 2019, o sociólogo italiano Domenico de Masi é também escritor. Antes disso, em 2010, havia se tornado cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, como recompensa a seu amor pelo Brasil.

De Masi ficou famoso ao publicar o best seller "Ócio Criativo", em 2000. A obra causou polêmica, por defender que o ócio tem seu lado positivo, porque estimula a criatividade pessoal.

Ao deixar a prisão de Curitiba, De Masi declarou que a prisão não mudou em nada o prestígio de Lula no exterior. Para ele, petista continuava sendo uma grande liderança do mundo, "talvez a maior de todas".

No ano seguinte, auge da pandemia de Covid 19, o sociólogo não poupou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Da Masi declarou que o Brasil poderia ter evitado muitas mortes, mas não aprendeu com o que houve na Itália — um dos primeiros países a serem duramente atingidos pela doença.

O sociólogo nasceu em Rotello, em 1938. Além de "Ócio Criativo", ele escreveu "Desenvolvimento Sem Trabalho", "A Emoção e a Regra" e "O Futuro do Trabalho".

