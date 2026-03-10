A- A+

Organizações terroristas Amorim defende cooperação com EUA contra facções 'com base no respeito à soberania' Expectativa no Planalto é que o tema seja abordado em reunião prevista entre Lula e Trump

O assessor especial da Palácio do Planalto, Celso Amorim, afirmou que o Brasil tem interesse em ampliar a cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado, mas ressaltou que essa colaboração deve ocorrer com respeito à soberania nacional. A declaração foi dada ao GLOBO em meio ao debate em Washington sobre a possibilidade de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

Perguntado se considera que essa eventual classificação poderia ameaçar a soberania do país, Amorim evitou entrar na discussão conceitual.

"Não vou entrar em uma discussão semântica. Temos todo interesse em cooperar com os Estados Unidos no combate ao crime organizado, inclusive aspectos importantes como lavagem de dinheiro e tráfico de armas. Tudo com base no respeito à nossa soberania", disse o ex-chanceler e ex-ministro da Defesa dos governos Lula e Dilma Rousseff.

Apesar das divergências, Amorim afirmou que vê espaço para entendimento entre os dois países.

"Acho que um acordo seria bom. Eu sou sempre otimista, sem ser ingênuo", disse.

O tema ganhou destaque na agenda bilateral nas últimas semanas, enquanto os dois países mantêm conversas diplomáticas sobre cooperação no enfrentamento ao crime organizado transnacional. A hipótese de enquadrar facções brasileiras como terroristas é tratada com cautela pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No último domingo, o assunto foi discutido em contato telefônico entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A posição brasileira tem sido a de defender o aprofundamento da cooperação em segurança, mas preservando o entendimento de que organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) são classificadas pela legislação nacional como grupos criminosos voltados ao lucro, e não como organizações com motivação política ou ideológica.

Dentro do governo brasileiro, a avaliação é que parte da pressão em Washington para endurecer o tratamento às facções tem origem em um núcleo político ligado ao Departamento de Estado, visto em Brasília como mais alinhado à direita americana.

A expectativa no Palácio do Planalto é que o tema esteja entre os pontos abordados na reunião prevista entre Lula e o presidente americano, Donald Trump, nos próximos dias, em Washington, quando o governo brasileiro pretende reforçar a proposta de ampliar a cooperação bilateral no combate ao crime organizado.

