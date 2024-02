A- A+

POLÊMICA Amorim diz que é um "absurdo" Israel considerar Lula persona non grata

O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, afirmou considerar "um absurdo" a decisão do governo de Israel de considerar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva persona non grata. A medida foi anunciada nesta segunda-feira, um dia depois de Lula comparar a morte de milhares de palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto que matou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

"Ainda não falei com o presidente e, portanto, vou dar minha opinião: acho um absurdo essa declaração do governo de Israel" disse Amorim ao Globo, momentos antes de chegar ao Palácio da Alvorada, para uma reunião com o presidente.

Leia também • Israel declara Lula "persona non grata" após fala do presidente sobre Holocausto nazista • Lula retorna a Brasília e permanecerá no Alvorada nesta segunda-feira (19) Outro fator de irritação em Brasília, revelada por interlocutores da área diplomática, foi a convocação do embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, para uma reunião com autoridades israelenses no Museu do Holocausto. A avaliação é que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está faturando politicamente a declaração de Lula. Outro fator de irritação em Brasília, revelada por interlocutores da área diplomática, foi a convocação do embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, para uma reunião com autoridades israelenses no Museu do Holocausto. A avaliação é que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está faturando politicamente a declaração de Lula.

Antes de deixar a Etiópia, em entrevista coletiva, Lula comparou as mortes de palestinos em Gaza à matança de judeus na Alemanha nazista de Adolf Hitler. Pouco depois, o governo de Israel anunciou que iria repreender o embaixador brasileiro em Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que “as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves”.

