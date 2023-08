A- A+

AMÉRICA LATINA Amorim se reúne com presidente de Cuba para discutir avanços nas relações bilaterais Assessor internacional do Palácio do Planalto foi enviado a Havana

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciou, em uma rede social, que teve uma "reunião agradável", nesta sexta-feira (18), com o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim. O líder cubano destacou que há disposição do Brasil em fortalecer as relações com seu país.

"Ratificamos nossa disposição de avançar em setores prioritários e com oportunidades para o desenvolvimento das relações bilaterais em benefício de ambos os povos", enfatizou.

Amorim foi enviado a Havana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para retomar as relações com o país caribenho, que esfriaram no governo do ex-presidente Michel Temer e ficaram paralisadas, nos últimos quatro anos, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa reaproximação ocorre em pilares como o diálogo, o comércio e os investimentos.

A reunião durou cerca de uma hora. À imprensa local, Celso Amorim ressaltou que sua visita foi uma determinação do presidente Lula.

— Minha visita a Cuba foi uma determinação expressa do presidente Lula, para simbolizar o interesse na relação política — afirmou.

Durante a visita, que começou na última terça-feira, Amorim também foi recebido pelo chanceler cubano, Bruno Rodríguez. Ambos discutiram a agenda bilateral.

Amorim é sempre designado para missões em nome do presidente. Em março deste ano, viajou a Caracas e se reuniu com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para uma reaproximação após quatro anos de rompimento com o governo Bolsonaro.

Ele esteve em Moscou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em abril deste ano. Em maio, foi até Kiev, onde se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Veja também

PRESIDENTE LULA Lula chega à África do Sul, para reunião do Brics